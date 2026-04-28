نایب رئیس مجلس: دشمن از درک حقیقت ایران عاجز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجبابایی شامگاه سه شنبه در اجتماع پرشور و شبانه مردم متدین و ولایتمدار شهرستان تالش، با اشاره به تحولات اخیر و تهاجم دشمنان به خاک ایران اسلامی اظهار کرد: هجمه همهجانبه علیه ایران به این دلیل است که کشور ما امروز نه تنها قدرت برتر منطقه، بلکه الگوی آزادیخواهی و استعمارستیزی برای تمامی ملتهای تحت ستم جهان است.
وی با بیان اینکه رژیم منحوس صهیونیستی تاب تحمل یک ایران مقتدر را ندارد، افزود: ایران ما کشوری با هزاران سال تمدن کهن است که با ۱۴۰۰ سال آموزههای اسلام ناب محمدی (ص) پیوند خورده و این ترکیب هویتبخش، دژی تسخیرناپذیر ساخته است که دشمنان از درک حقیقت آن عاجز هستند.
نایب رئیس مجلس با تجلیل از پایداری ملت در برابر تجاوزات اخیر خاطرنشان کرد: بیش از پنجاه روز است که مردم غیور ایران در کف خیابانها و میادین از وجب به وجب این خاک دفاع کردهاند. دشمن به خوبی میفهمد که با ابزار ترور و شعلهور کردن آتش جنگ، نمیتواند ریشه اراده این ملت را از بین ببرد.
حاجبابایی به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: راهبرد اصلی آنان این بود که با فشار تحریمهای ظالمانه اقتصادی، مردم را ناراضی و مسیر سقوط کشور را هموار کنند تا در نهایت با حمایت از گروههای مزدور تجزیهطلب، ایران بزرگ را تکهتکه کنند؛ اما دشمن یک اصل بزرگ را فراموش کرده و آن این است که قدرت واقعی این سرزمین، همین مردم هوشیار هستند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب (حضرت آیتالله خامنهای) تأکید کرد: همانطور که آن بزرگوار فرمودند، مشکل اصلی مستکبران با نام و نشان "ایران" است. آنان نمیخواهند ایرانی مستقل و مقتدر در برابر رژیم خبیث، وحشی و کودککش صهیونیستی قد علم کند؛ لذا تمام توان خود را برای ضربه زدن به این اقتدار به کار بستهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود ضمن تمجید از وحدت اقوام ایرانی بهویژه در منطقه تالش، تصریح کرد: مجلس و دولت با تمام توان برای حل مشکلات اقتصادی و پشتیبانی از جبهه مقاومت تلاش خواهند کرد تا پاسخ پایداری این ملت بزرگ را با خدمت صادقانه بدهند.
