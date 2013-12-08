سه ساله امام حسین(ع) پیام آور قیام عاشورا/ هنوز صدای گریه های حضرت رقیه(س) به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت رقیه(س) دختر امام حسین(ع) است که در سال 61 هجری در حالی که سه سال بیشتر نداشت به همراه پدر و اهل بیت رسول الله به کربلا رفت و شاهد وقایع ناگوار عصر عاشورا بود. این دختر سه ساله در یک روز تمام نزدیکان و عزیزان خود را از دست داد و گریه های سیاسی و حماسی وی در بین کاروان اسرا و در خرابه های شام، پیام آور اهداف و فلسفه قیام عاشورا شد.



مظلومیت حضرت رقیه(س) فقط به سال 61 هجری خلاصه نمی شود و امروز نیز این بانوی بافضیلت در اوج غربت و مظلومیت قرار دارد و هر روز شاهد تهدید تروریست های سوریه برای حمله به این بارگاه مطهر و نورانی هستیم.

امروز حضرت رقیه در کنار حضرت زینب(س) در سوریه به عنوان یک قطب مذهبی و فرهنگی، برای همیشه تاریخ پیام کربلا و عاشورا را به دوستداران اهل بیت انتقال می دهند و این امر باعث خشم دشمنان اسلام و مسلمین شده است.

گریه های حضرت رقیه (س) کاخ یزید را ویران کرد

حجت الاسلام مصطفی دین پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت رقیه(س) در حادثه عظیم عاشورا مصائب و صحنه های ناگواری را مشاهده کرد و پس از آن نیز در دوران اسارت اهل بیت نیز با رنج های زیادی مواجه شد.

معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین افزود: در مورد وجود دختری سه یا چهارساله از امام حسین(ع) که در جریان حادثه کربلا حضور داشته است، شکی نیست و بیشتر مورخان و کتب تاریخی بر وجود این دختر تأکید دارند و اختلاف نظر بر روی اسم این دختر که آیا رقیه بود است یا خیر، وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر ترتیب حرکت و گریه های حماسی این دختر خردسال باعث ویرانی کاخ یزید شد و جان دادن حضرت رقیه(س) در کنار خرابه های شام ضربه اساسی مهلکی را به خاندان بنی امیه وارد کرد.

دین پرور اضافه کرد: حضرت رقیه(س) با وجود سن کم، از فضائل اخلاقی بالایی برخوردار بود و جایگاه ویژه ای نزد خاندان امام حسین(ع) داشت و به همین خاطر وفات این دختر نورانی، برای همه اسرا سخت و دشوار بود.

این کارشناس مذهبی اظهار داشت: حضرت رقیه(س) در شام جان خود را در راه اسلام تقدیم کرد تا برای همیشه تاریخ سند مظلومیت اهل بیت(ع) در این شهر به یادگار بماند.

وی بیان داشت: بدون شک مطالعه زندگی حضرت رقیه(س) نشان دهنده انواع ظلم ها و ستم ها به اهل بیت است و مسلمان نماهای آن روز به اسم احیای اسلام و مبارزه با خارجیان، به خاندان رسول الله انواع ستم ها را روا داشتند.

این مسئول یادآور شد: مظلومیت حضرت رقیه(س) فقط به سال 61 هجری بازنمی گردد بلکه امروز نیز حضرت رقیه(س) در سوریه غریب است و هر روز شاهد تهدید حمله به بازگاه ملکوتی دختر سه ساله امام حسین(ع) در خبرها مخابره می شود و اگر با گوش دل بشنویم، هنوز صدای مظلومیت رقیه(س) در شام به گوش می رسد.

حضرت رقیه(س) الگوی بی بدیل خردسالان است

حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیام عاشورا برای هر طبقه و گروه یک الگو و اسوه بی بدیل را معرفی کرد و حضرت رقیه به عنوان اسوه و الگو برای خردسالان و کودکان به شمار می رود.

رییس ستاد اقامه نماز ورامین افزود: اگر می خواهیم کودکان ما بر اساس معارف اسلامی رشد پیدا کنند، باید از سنین خردسالی تربیت فرزندان را آغاز و به آنان الگو معرفی کنیم.

وی ادامه داد: حضرت رقیه(س) با وجود سن کم، به عنوان الگوی بی نظیر برای خردسالان به حساب می آید و خانواده ها باید هرچه بیشتر فرزندان خود را با این وجود نورانی آشنا کنند.

قدوسی اضافه کرد: متأسفانه میزان شناخت کودکان و حتی بزرگسالان جامعه نسبت به ابعاد شخصیتی حضرت رقیه(س) پایین است و در این زمینه باید تلاش های جدی تری صورت گیرد.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: امروز دختران جامعه اسلامی باید با تبعیت از امثال حضرت رقیه(س)، بر اجرای ارزشهای اسلامی همت گمارند و نگذارند که دشمنان اسلام برای آنان الگو و مدل طراحی کنند.

این مسئول یادآور شد: حضرت رقیه(س) و اهل بیت پیامبر همواره بر حفظ حجاب اسلامی تأکید داشتند و یکی از رنج های اسارت به دلیل در معرض قرار گرفتن نامحرمان بر اهل بیت پدید آمد.

وی عنوان کرد: امروز وظیفه دختران حفظ و حراست از حریم عفاف و حجاب است تا بتوانند قلب حضرت رقیه و اهل بیت را راضی و خشنود کنند.