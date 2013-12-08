مراسم شهادت حضرت رقيه(س) در بجنورد برگزار شد

حجت الاسلام سيف الله سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: يكشنبه شب همزمان با پنجم صفر و سالگرد شهادت حضرت رقیه (س) در سال 61 هجری قمری، مراسم سوگواري شهادت اين دختر سه ساله امام حسين(ع) با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) در آستان مبارك امامزاده سيدعباس بن موسي بن جعفر(ع) بجنورد برگزار شد.

وي اظهار كرد: در اين مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء علي كمالي، استاد حوزه علميه خراسان شمالي سخنراني كرد و يكي از مداحان اهل بيت(ع) استان نيز به مداحي پرداخت.

به گفته حجت الاسلام سهرابي همزمان با اين مراسم، همايش سه سالگان حسيني نيز با حضور مادران و كودكان خردسال آنها كه مزين به سربند و پيشاني بندهاي يا حسين(ع)، يا ابوالفضل(ع) و يا رقيه(س) بودند؛ در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد.

وي در ادامه عنوان كرد: حضرت رقيه(س) در مدینه به دنيا آمد و در سن سه سالگی در محرم سال 61 هجری با پدر بزرگوارش، امام حسين(ع) به کربلا آمد.

حجت الاسلام سهرابي اضافه كرد: حضرت رقیه(س) بعد از شهادت امام حسین (ع) و اصحاب ایشان در صحرای کربلا، همراه با اسرا به کوفه و شام برده شد و در خرابه هاي شام بعد از دیدن سر نورانی پدر با پیشانی شکسته در خرابه، آن‌قدر ناله كرد و گریست تا به شهادت رسيد و وي را شبانه در همان محل دفن كردند.