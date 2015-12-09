حجت الاسلام علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته وقف گفت: یکی از برنامه های فرهنگی و اجتماعی این نها در هشت ماهه نخست امسال طرح آرامش بهاری بود که در ایام تعطیلات نوروزی و در جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اجرایی شد.

وی افزود: این طرح با هدف تقویت باورهای دینی و مذهبی مردم و بهره برداری از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه در ۲۹ امامزاده استان برگزار شد.

به گفته حجت الاسلام صفری این طرح شامل برنامه هایی نظیر برگزاری مراسم تحویل سال نو در آستان امامزادگان، برپایی خیمه های معرفت با غرفه های پاسخ به سؤالات شرعی، مشاوره وقف، خانواده، کودک و نوجوان و حجاب، اقامه نماز جماعت، اسکان زائران و مسافران، نمایشگاه فرهنگی و اعزام مبلغان و روحانیان به امامزاده های شاخص بود.

حجت الاسلام صفری با بیان اینکه یکی دیگر از طرح های فرهنگی اوقاف در سال جاری طرح سوگواره یاس نبوی بود، اضافه کرد: طرح مزبور در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به منظور سوگواری و عزاداری دخت نبی مکرم اسلام(ص) در آستان مقدس ۲۶ امامزاده و بقعه متبرکه خراسان شمالی برگزار شد و شامل برنامه هایی چون اقامه نماز جماعت، برپایی خیمه های معرفت، ویژه برنامه رهروان یاس نبوی، شام غریبان یاس نبوی و اعزام مبلغ بود.

وی ادامه داد: همچنین طرح ضیافت الهی نیز همزمان با ماه مبارک رمضان در راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی و استفاده از فضای معنوی ماه مبارک رمضان، تقویت باورها و اعتقادات، ایجاد فضای معنوی در جامعه به ویژه برای نسل جوان، ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی، ایجاد فضای انس با قرآن در جامعه و اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش در جوار آستان مقدس ۳۵ امامزاده خراسان شمالی برگزار شد.

حجت الاسلام صفری اقامه نماز جماعت، برپایی خیمه های معرفت، محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری، اعزام مبلغ، مراسم ولادت امام حسن مجتبی(ع)، اجرای نیت واقفان، اطعام و افطاردهی، مراسم شب های قدر، عزاداری ایام شهادت امیرالمومنین(ع)، راهپیمایی روز قدس و برپایی نماز عید فطر را از جمله برنامه های طرح ضیافت الهی در خراسان شمالی برشمرد.

وی با اشاره به اجرای طرح نشاط معنوی در ۳۷ امامزاده استان، اظهار کرد: همزمان با فصل تابستان و به منظور تقویت باورها و اعتقادات دینی نسل جوان و ترویج فرهنگ اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نسبت به اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی با هدف غنی‌سازی و هدف‌بخشی به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در جوار آستان مقدس و نورانی امامزادگان و بقاع متبرکه اقدام کرد که این طرح شامل برنامه هایی چون اقامه نماز جماعت، افتتاحیه طرح نشاط، اعزام مبلغان و روحانیان، کلاس های قرآنی، تربیتی و اخلاقی، تفسیر و اردوهای فرهنگی تفریحی بود.

حجت الاسلام صفری اضافه کرد: همچنین طرح تربیت حافظان قرآن کریم نیز در راستای تحقق فرامین رهبری در زمینه انس با قرآن کریم و تربیت حافظان قرآن کریم، از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به مرحله اجرا درآمد.