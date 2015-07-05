مراسم شب های قدر در امامزادگان شاخص خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر صفری صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی شب های قدر، از برگزاری مراسم ویژه شب های قدر در امامزاده های شاخص خراسان شمالی خبر داد و افزود: هشت امامزاده شاخص استان در شب های پرفیض قدر میزبان عزاداران و مؤمنان روزه دار هستند.

وی با اشاره به برنامه های ویژه لیالی قدر در بقاع متبرکه، اظهار کرد: این برنامه ها با سخنرانی روحانیان برگزیده و حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام صفری با اشاره به این که مهم ترین برنامه احیای شب های قدر در امامزادگان خراسان شمالی در حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد برگزار می شود، افزود: در این مکان مقدس همزمان با شب های قدر برنامه هایی از قبیل اقامه نماز ۱۰۰ رکعتی، دعای جوشن کبیر، سخنرانی و مداحی و قرآن بر سر گرفتن برگزار می شود.

وی اضافه کرد: سخنران شب اول قدر در امامزاده سید عباس(ع) حجت الاسلام شهامت از اساتید حوزه علمیه قم و سخنران شب دوم حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، قائم مقام نمایندگی ولی فقیه استان و امام جمعه شهرستان بجنورد است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی یادآور شد: همچنین سخنران شب سوم قدر در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس(ع) حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی خواهد بود.

حجت الاسلام صفری افزود: مراسم های ویژه شب های قدر در امامزادگان شاخص خراسان شمالی از ساعت ۲۱ الی دو بامداد شب های قدر برگزار می شود.