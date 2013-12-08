فرصت سوزی جشنواره های زمستانی اردبیل/ ظرفیتی که معرفی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش فرماندار سرعین خبر برگزاری سومین دور جشنواره زمستانی را در حالی طرح کرد، که تاکنون هیچ یک از مسئولان متولی نسبت به ضعف های برگزاری دومین دور جشنواره زمستانی سرعین در اسفند ماه سال گذشته پاسخگو نبوده اند.

طرحی که به نظر می رسد بدون بازنگری کلی با تغییر جزئی در برخی ابعاد و مولفه ها امسال نیز هزینه های گزاف دعوت از خوانندگان و هنرمندان را غافل از معرفی پتانسیل های سرعین و اردبیل در گردشگری زمستانی به دنبال خواهد داشت. آنهم در شرایطی که بسیاری از طرحها و پروژه های گردشگری به دلیل کمبود اعتبارات به اجرا در نمی آید.

به عقیده کارشناسان نتیجه بخش بودن جشنواره امسال تنها در سایه پند گیری از خلاءهای برگزاری این برنامه طی سال های قبل میسر خواهد بود.

بطوریکه توجه به سرمایه گذاری در این بخش، جذب سرمایه گذاران برای پویایی گردشگری زمستانی، بسترسازی بازی های زمستانی و.... از جمله مباحثی است که در برگزاری جشنواره های گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود و سطح این جشنواره های چند روزه در حد برگزاری طنز و سرود و ساخت آدم برفی بوده است.

ضرورت بستر سازی برای بازی های زمستانی

در حالی که استان اردبیل به دلیل شرایط متغیر جوی توان اجرای ورزش های زمستانی را دارد، هیچ یک از جشنواره های زمستانی برگزار شده در این استان به ورزش زمستانی حرفه ای پرداختی نداشته و موارد ذکر شده در تبلیغات و بروشورها محقق نشده است.

افتتاحیه جشنواره زمستانی سال قبل در سرعین

مربی اسکی در اردبیل در خصوص ضروریات برگزاری جشنواره معتقد است: جشنواره های زمستانی فرصتی برای معرفی بازی ها و ورزشهای زمستانی یک منطقه است.

جلال الدین شاهبازی با بیان اینکه در اردبیل موقعیت های فیزیکی مناسبی برای برگزاری ورزشهای زمستانی از جمله انواع اسکی وجود دارد، خواستار توجه دستگاه های مسئول در پرداخت به ورزشهای حرفه ای در جشنواره هایی که حتی از رسانه ملی معرفی می شود، شد.

چنانچه در جشنواره سال گذشته اعلام برگزاری ورزش های زمستانی در پیست اسکی "آیران دره سی" سرعین که هرگز اتفاق نیافتاد، با انتقاد از سوی دستگاه های عضو ستاد برگزاری جشنواره همراه بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در این خصوص خواستار تغییر پیست اسکی در نظر گرفته شده برای جشنواره های زمستانی سرعین شد و تصریح کرد: پیست اسکی "آیران دره سی" صرفا برای سورتمه سواری مناسب است و نمی توان به صورت حرفه ای در آنجا ورزش اسکی را انجام داد.

احد پازاج با بیان اینکه ورزش اسکی شرایط اقلیمی ویژه ای را می طلبد، افزود: در این منطقه ضروری است مسیر اسکی با دستگاه پیست کوب کوبیده شود که به نظر می رسد این تمهیدات چاره اندیشی نمی شود.

وی با بیان اینکه انجام ورزش اسکی حرفه ای عملا در این منطقه غیر ممکن است، تاکید کرد: برای انجام اسکی ضروری است مسیر پیست آلوارس به صورت مداوم باز بوده و برای اسکی حرفه ای مورد استفاده قرار

گیرد در حالی که عملا این چنین نیست.

مسیر آلوارس در اولویت برنامه های جشنواره نبود!

پازاج با انتقاد از عدم تعامل دستگاه های اجرایی در برنامه های این جشنواره ادامه داد: برای برگزاری این جشنواره از اداره ورزش هیچ مشورتی اخذ نمی شود و مشارکت ما به یک نامه دعوتی و ارائه شرح وظایف خلاصه شده است.

در عین حال قادر تقی زاده معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل در پاسخ به این انتقادات، پیست آلوارس را در اولویت برنامه های جشنواره زمستانی سرعین نمی داند و تاکید دارد که باز بودن مسیر آلوارس برای ورزشهای زمستانی جزو دغدغه های همیشگی است اما به دلیل شرایط اقلیمی در بیشتر مواقع این مسیر مسدود است.

اظهارات این مسئول مبنی بر اولویت بندی برنامه ها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و اعضای ستاد برگزاری نسبت به زمان و مکان برگزاری جشنواره که دستگاه ها را ملزم به اولویت بندی کند، گلایه مند هستند.

تمرکز برنامه ها در سرعین ضرورت ندارد

بطوریکه برگزاری جشنواره بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی موجب شد که حتی مراسم افتتاحیه این جشنواره همراه با بارش شدید برف اجرا شود. موضوعی که به عقیده مدیر کل میراث فرهنگی استان نه تنها ایرادی بر جشنواره نبود بلکه به دلیل زمستانی بودن آن بخش لاینفک آن به شمار می رود.

اما سوال اینجاست که آیا تمهیدات لازم برای برگزاری جشنواره در شرایط بارش فراهم شده بود! علاوه بر این برگزاری جشنواره در سرعین موضوعی است که می تواند امسال و سال های بعد از تمرکز صرف به این شهرستان خارج شده و اقدام به معرفی توانمندی های سایر شهرستان ها کند.

چرا که حتی اگر ملاک آب های معدنی باشد، این ظرفیت در حال حاضر در شهرستان های خلخال و مشگین شهر به وفور وجود داشته و دلیل قانع کننده در انتخاب محل جشنواره نیست.

پتانسیل هایی که جنگ شادی به یغما می برد

از جمله موارد مهم برگزاری این جشنواره واگذاری آن به بخش خصوصی با صرف هزینه گزاف است که برخلاف اظهارات متولیان به دلیل عدم شناخت برگزار کننده از ویژگی های جشنواره زمستانی، جشنواره سال قبل مشابه جشنواره های تابستانی و با دعوت از چند تن از خوانندگان و بازیگران برگزار شد.

اسکی روی برف، تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ)، تیراندازی با کمان و در گروه بازی های بومی محلی "طناب کشی"، "تاش"، "هفت سنگ"، "قیش گوتی" و "بش داش" از جمله رشته های ورزشی بود که بروشورهای جشنواره سال قبل نوید برگزاری آن را می داد، اما محدود شدن زمانی جشنواره و دعوت از جنگ های شادی موجب شد نه تنها این بازی ها اجرا نشود بلکه خروجی مطلوبی از جشنواره احساس نشد.

بطوریکه در این راستا امام جمعه سرعین در پی اعلام خبر برگزاری دور سوم جشنواره زمستانی در این شهرستان، خواستار توجه دستگاه ها به برگزاری هر چه مطلوب این جشنواره شده است.

موضوعی که تاکید آن از سوی مسئولان دیگر نیز به گوش رسیده و در حال حاضر شهروندان اردبیلی منتظر تغییرات اساسی در نحوه برگزاری جشنواره سال جاری هستند تا قابلیت هایی که می تواند با مدیریت مناسب هزینه ها معرفی شود، محدود به کاغذهای اداری درخواست برگزاری جشنواره نشود.

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گزارش: ونوس بهنود