آخرین وضعیت پرونده ترور دادستان زابل/ دستگیری 10 زن و مرد

حجت الاسلام حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 10 نفر از افراد مرتبط با این پرونده دستگیر شده اند که پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: تحقیقات در خصوص نقش هر یک از متهمان در خصوص ترور دادستان زابل و راننده اش ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان درباره انگیزه این ترور گفت: مرحوم موسی نوری در حال رسیدگی به یک پرونده قاچاق موادمخدر بود که عوامل دخیل در این پرونده اقدام به این جنایت کردند.

وی در خصوص اینکه دستور این ترور از سوی یک زن صادر شده است نیز اظهار داشت: در میان دستگیر شدگان متهم زن نیز حضور دارد اما درباره اینکه چه افرادی متهمان اصلی پرونده بوده اند هنوز نمی توان اظهار نظر کرد.

ساعت 7 و 45 دقیقه 15 آبان امسال خودروی موسی نوری دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت. در این حادثه دادستان زابل به همراه راننده خود به قتل رسیدند.