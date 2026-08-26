سعیدی: ۱۶۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در مرکزی وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر سعیدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این استان وصول شد که این میزان معادل ۸۵ درصد هدف‌گذاری انجام‌شده بود.

وی افزود: با توجه به پیامدهای جنگ تحمیلی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی، تحقق این میزان درآمد مالیاتی عملکرد قابل قبولی برای استان مرکزی محسوب می‌شود.

سعیدی تصریح کرد: از نظر میزان وصول درآمد مالیاتی، استان مرکزی با رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، در رتبه یازدهم کشور قرار گرفته است و سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای عمومی و بودجه کشور دارد.

وی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری، ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان مرکزی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی داشته است.

سعیدی تأکید کرد: نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه کشور طی سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده و بیش از نیمی از هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود که تقویت فرهنگ پرداخت مالیات و مشارکت مؤدیان در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

واحدهای آسیب‌دیده از جنگ می‌توانند از بخشودگی مالیاتی بهره‌مند شوند

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به حمایت مالیاتی از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان گفت: بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت وارد شدن خسارت ناشی از حوادث و شرایط خاص، از جمله آسیب‌های مستقیم ناشی از جنگ، امکان بخشودگی مالیاتی برای مؤدیان واجد شرایط وجود دارد.

وی افزود: شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که به‌صورت مستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند و فعالیت آنها با کاهش یا اختلال بلندمدت در جریان نقدینگی مواجه شده است، می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در این زمینه استفاده کنند.

سعیدی با اشاره به عملکرد اداره استرداد مالیاتی گفت: یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی، تسریع در استرداد مبالغ مالیاتی است که سال گذشته حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به فعالان اقتصادی استان مرکزی مسترد شد.

وی افزود: این رقم در مقایسه با ۴۰۰ میلیارد تومان استرداد انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، رشد ۶۲۱ درصدی داشته است که عملکرد قابل قبول اداره کل امور مالیاتی استان در زمینه استرداد مطالبات فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد.

کتمان درآمد و فاکتور صوری؛ شگردهای فرار مالیاتی زیر ذره‌بین

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله با فرار مالیاتی تصریح کرد: مؤدیان و شهروندان می توانند موارد مشکوک و مغایرت میان عنوان واحد صنفی و فعالیت واقعی آن را به اداره امور مالیاتی گزارش کنند.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی علاوه بر جرایم سنگین و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم‌انگاری شده و پرونده‌های متخلفان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

سعیدی از تشکیل معاونت ویژه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد و گفت: برخورد با فرار مالیاتی با تقویت نیرو و منابع، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مالیات تأکید کرد و گفت: پرداخت مالیات صرفاً یک تکلیف نیست و نوعی مشارکت در اداره کشور و توسعه جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: مؤدیان بخش مشاغل که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، می‌توانند در طرح «نشان دادن محل هزینه‌کرد مالیات» مشارکت کنند.

سعیدی تاکید کرد: از جمله روش‌های رایج فرار مالیاتی می‌توان به انجام تراکنش‌های مالی از مسیرهای غیررسمی، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، کم‌اظهاری و کتمان درآمد در اظهارنامه‌های مالیاتی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین عدم صدور فاکتور، صدور فاکتور صوری و استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از دیگر شگردهای فرار مالیاتی است که با هدف پنهان کردن گردش مالی واقعی و کاهش تعهدات مالیاتی صورت می‌گیرد.

سعیدی تصریح کرد: مؤدیان و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به فرار مالیاتی را از طریق سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی گزارش کنند تا موارد اعلامی بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.