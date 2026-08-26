داریوش دالوند تهیه‌کننده سینمای انیمیشن و تهیه‌کننده آثاری همچون «شنگول و منگول»، «رستم و سهراب» و «ناسور» درباره گسترش گونه میکرودرام و سریال های عمودی به خبرنگار مهر بیان کرد: ما ایرانیان مردمی قصه‌گو هستیم و طبیعتاً فارسی‌زبانان نیز علاقه بسیار زیادی به قصه و روایت دارند. اگر قصه‌ها، اشعار و اسطوره‌های ایرانی را از ادبیات جهان حذف کنیم، بخش قابل توجهی از این میراث از میان خواهد رفت. بنابراین هر تلاشی که در جهت توسعه مدل‌های قصه‌گویی انجام شود، از جمله راه‌اندازی پلتفرم‌ها و روایت قصه های عمودی، به نظرم حتماً می‌تواند آینده خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: قاب عمودی و آثاری در این بستر می‌توانند در آینده به یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحول صنعت محتوا تبدیل شوند. آینده پلتفرم‌ها به سمت محتوای کوتاه، مختصر و قابل تماشا در تلفن همراه حرکت می‌کند؛ محتوایی که بدون تغییر یا دفرمه شدن قاب، به صورت عمودی نمایش داده شود.

این تهیه کننده اظهار کرد: در این آثار محتوا باید کوتاه باشد. مثلاً بتوان یک قسمت را در فاصله میان ۲ ایستگاه مترو تماشا کرد. این همان چیزی است که در قالب میکرودرام یا گونه‌های مشابه در حال گسترش است.

دالوند با اشاره به یک ضرورت گفت: نکته مهم این است که اگر با نگاه به آینده به حوزه تولید، عرضه و فروش محتوا نگاه کنیم، حرکت به سمت سریال‌های عمودی دیگر صرفاً یک انتخاب نیست بلکه به یک ضرورت و ویژگی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه صنعت محتوا تبدیل خواهد شد.

عوامل حرفه ای سینما درگیر ساخت آثار با قاب عمودی شده اند

تهیه‌کننده «ناسور» در پاسخ به این پرسش که آیا این حوزه می‌تواند به مرحله‌ای برسد که تولیدات حرفه‌ای در آن شکل بگیرد و عوامل حرفه‌ای سینما نیز وارد آن شوند، افزود: همین حالا هم عوامل حرفه‌ای درگیر این حوزه شده‌اند و این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: من در این زمینه یک گلایه هم دارم. تا همین چند سال پیش، برخی دوستان انیمیشن را نیز جدی نمی‌گرفتند و تصور می‌کردند چون بخش عمده مخاطبان انیمیشن کودکان هستند، بنابراین تولید انیمیشن اهمیت چندانی ندارد. در حالی که تولید یک اثر انیمیشن، به‌مراتب پیچیده‌تر و زمان‌برتر از یک فیلم زنده است. ما برای تولید یک اثر انیمیشن، گاهی چندین برابر یک فیلم سینمایی زنده انرژی و زمان صرف می‌کنیم. این نگاه نیز اکنون در خصوص تولید محتوا در قاب عمودی مصداق دارد.

دالوند تأکید کرد: بنابراین معتقدم عوامل حرفه‌ای سینما نیز حتماً وارد این حوزه خواهند شد؛ از بازیگران حرفه‌ای گرفته تا کارگردانان، تهیه‌کنندگان و دیگر عوامل تخصصی. احتمالاً در آینده نزدیک شاهد حضور حرفه‌ای‌ترین بازیگران سینما، کارگردانان و تهیه‌کنندگان در تیتراژ تولیدات عمودی خواهیم بود. ممکن است امروز از آنها با عنوان آثار «اینستاگرامی» یا تولیدات قاب عمودی یاد کنیم، اما این قالب به‌تدریج جایگاه مستقل و حرفه‌ای خود را پیدا خواهد کرد.

این تهیه‌کننده با یادآوری اهمیت پرداختن به بحث سریال‌های عمودی در قالب رخدادهای رسمی و منسجم نیز گفت: به تازگی جشنواره ریلیمو در قالب جدی‌تری سراغ این مدیوم رفته است، جریانی که به نظرم می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر سینما و صنعت تصویر منجر شود. ما درباره یوتیوب معمولاً از تعبیر «پلتفرم کشف مخاطب» استفاده می‌کنیم، اما به نظرم بستر قاب عمودی می‌تواند به کشف استعداد تبدیل شود.

دالوند در ادامه درباره نقش جشنواره‌های اینچنینی در کشف استعدادهای جدید و شکل‌گیری قواعد هنری این فضا اظهار کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که وقتی مجموعه‌های بزرگ و شرکت‌های معتبر وارد چنین حوزه‌هایی می‌شوند، می‌توانند جریان‌های تازه‌ای ایجاد کنند. چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای جدید فراهم کنند.

دالوند در پایان با یادآوری اهمیت جایگاه میکرودراما در بین محتوای امروزه عنوان کرد: مهم این است که این قالب را دست‌کم نگیریم و آن را صرفاً یک سرگرمی یا محتوای مصرفی برای تلفن همراه ندانیم. این حوزه می‌تواند بخشی از آینده صنعت تصویر و روایت باشد.