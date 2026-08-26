شهردار کرج: همکاری مردم رمز کمترین خاموشی در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، امروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تأکید بر شرایط ویژه فصل گرما، از شهروندان خواست تا با مدیریت مصرف انرژی، یاریگر وزارت نیرو در کاهش فشار بر شبکه برق باشند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش معنادار بارش‌ها در دهه‌های اخیر، هشدار داد که بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیرزمینی، تهدیدی جدی برای فرسایش خاک و محیط‌زیست است و تصریح کرد: مدیریت مصرف، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و مسئولیتی همگانی است. هرچه فشار کمتری به منابع طبیعی وارد شود، آیندگان از رفاه و امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

همکاری با وزارت نیرو؛ رمز عبور از فصل گرم با کمترین خاموشی

شهردار کرج با بیان اینکه در تمامی بزنگاه‌های مهم، مردم پای کار بوده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و صرفه‌جویی، دوره پیک مصرف با کمترین چالش و خاموشی پشت سر گذاشته شود و افزود: اطمینان داریم که این بار نیز با رعایت الگوی مصرف، به یاری وزارت نیرو خواهند شتافت.

شهردار کرج: دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه از طریق مشکلات انرژی است

کیانی در ادامه با اشاره به گرمای بی‌سابقه در جنوب کشور و اقدامات خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، تأکید کرد: امروز دشمن امیدوار است از مسائل اقتصادی و محدودیت‌های انرژی، شکاف‌هایی در جامعه ایجاد کند و بر طبل تفرقه بکوبد.

وی خاطرنشان کرد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات کنونی، نتیجه حملات سفاکانه آمریکای جنایتکار به نیروگاه‌ها و مراکز عمومی در دوران جنگ بوده است.

کیانی در پایان با بیان اینکه ملت ایران همواره با انسجام و هوشمندی از آزمون‌های بزرگ عبور کرده، تأکید کرد: این بار نیز با همراهی مردم و مسئولان، شرایط پیش‌رو را با سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.