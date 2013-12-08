شرایط حضور گردشگران در ابوموسی فراهم شود/لزوم تقویت حمل و نقل دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ابوموسی با بیان اینکه جزیره ابوموسی، نقطه ای مهم و استراتژیک در ایران است، عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و بزرگی در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان ابوموسی صورت گرفته و باید با کار بیشتر بر عظمت این منطقه بیفزاییم.

وی در ادامه بر لزوم تقویت بخش گردشگری جزیره ابوموسی تاکید کرد و افزود: باید شرایط مناسبی برای سفر و حضور گردشگران در جزیره ابوموسی فراهم شود که در این راستا لازم است تا خطوط پروازی و همچنین حمل و نقل دریایی شهرستان ابوموسی تقویت شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه امکانات خوبی در بخش های آب، برق، مخابرات و سایر خدمات در ابوموسی ایجاد شده اما لازم است تا برای حضور گردشگران، مراکز تفریحی و اقامتی مناسب نیز در این جزیره ایجاد شود.

جادری با بیان اینکه دولت مصمم است تا مشکلات موجود در شهرستان ها حل شود، تصریح کرد: وضعیت جزایر نسبت به گذشته تغییرات بسیاری پیدا کرده اما باید با جدیت سایر مشکلات باقی مانده در این مناطق را نیز حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم ابوموسی در خط مقدم پاسداری از مرزهای ایران اسلامی قرار دارند و جزیره ابوموسی ناموس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید هرچه در توان داریم برای پاسداری از آن بگذاریم.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با صبر و بردباری و تلاش به دنبال حل مشکلات مردم است، عنوان کرد: ایران در مذاکرات هسته ای نیز با تدبیر دولت، سربلند بیرون آمد تا حصر اقتصادی شکسته و مشکلات حل شود.

به گزارش مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان در دومین سفر شهرستانی خود به همراه مدیران کل این استان به جزیره ابوموسی سفر و از این جزیره بازدید کرد.

وی پیش از این به شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان سفر کرده بود.