خط جدید پرواز به جزیره بوموسی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جریان سفر خود به جزیره ابوموسی و در حاشیه نخستین پرواز رسمی بخش خصوصی به این جزیره، از آغاز به‌کار یک خط پروازی جدید به‌عنوان نقطه عطفی در تقویت حمل‌ونقل هوایی و توسعه گردشگری در منطقه یاد کرد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه جزایر جنوبی کشور به‌ویژه ابوموسی، گفت: خط پروازی جدید با هدف پوشش نیازهای ترابری بار و مسافر راه‌اندازی شده و گامی مؤثر در جهت افزایش ایمنی، سهولت تردد و توسعه گردشگری هوایی در این جزایر زیبا محسوب می‌شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم استفاده از هواپیماهای دوزیست در مسیرهای پروازی به جزایر مرزی، افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه، استفاده از چنین هواپیماهایی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه زمینه‌ساز تحولی جدی در پایداری ترابری و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خواهد بود.

آشوری همچنین از تلاش‌های بخش خصوصی و مجموعه مدیریت فرودگاه‌ها برای تحقق این مهم تقدیر کرد و راه‌اندازی این خط پروازی را آغازی بر تحول در زیرساخت‌های ارتباطی جزایر جنوب کشور دانست.

وی در پایان گفت: این اقدامات در راستای تحقق توسعه پایدار در مناطق مرزی کشور صورت گرفته و جزیره ابوموسی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید حمل‌ونقل هوایی، به یکی از کانون‌های رشد و تعالی اقتصادی در جنوب کشور تبدیل شود.