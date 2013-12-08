  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

پذیرش دانشجوی بدون کنکور در دانشگاه قرآن و حدیث

پذیرش دانشجوی بدون کنکور در دانشگاه قرآن و حدیث

معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بدون آزمون برای نخستین بار در دانشگاه قرآن و حدیث خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حجت با اعلام این مطلب افزود: این پذیرش دانشجو برای نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 در دوره‌های حضوری در قم و تهران ویژه خواهران و دوره‌های مجازی ویژه خواهران و برادران انجام خواهد شد.

وی گفت: تمامی علاقه مندان برای تحصیل در مقطع کارشناسی این دانشگاه باید از تاریخ 24 آذر92 برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث به عناوین رشته‌های کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث اشاره کرد و افزود: در قم در رشته «علوم قرآن و حدیث» و در تهران در چهار رشته «علوم حدیث»، « علوم و معارف قرآن»، «فقه و حقوق اسلامی» و « کلام اسلامی» جذب دانشجو انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین در دوره‌های مجازی نیز دو رشته «علوم و معارف قر آن» و «علوم حدیث» جذب دانشجو خواهیم داشت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دانشگاه قرآن و حدیث به نشانی «Qhu.ac.ir» مراجعه کنند.

کد مطلب 2191353

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