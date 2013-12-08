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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

توانمندسازی معلولین بهترین خدمت به این قشر آسیب پذیر است

توانمندسازی معلولین بهترین خدمت به این قشر آسیب پذیر است

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: فرماندار تربت حیدریه گفت: توانمند سازی معلولین بهترین خدمت به این قشر آسیب پذیر جامعه است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی نیا، بعدازظهر یکشنبه در بازدید از طرحهای توانمند سازی معلولین بهزیستی تربت حیدریه اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا معلولین بتوانند ازطریق مختلف ازجمله ایجاد اشتغال توانمند شده ومستقل ازبهزیستی به زندگی ادامه دهند وایجاد شرایط لازم برای اشتغال مددجویان وزمینه سازی برای حضور موثرآنان دراجتماع ونمایش توانمندی های آنان باید دربرنامه های بهزیستی به طورجدی مدنظرقرارگیرد.

وی افزود : درشهرستان تربت حیدریه با توجه به فرهنگ دینی مردم  و گرایششان به کارهای خیر، زمینه های خوبی برای جلب مشارکت مردم در راستای فعالیتهای بهزیستی وجود دارد اما برای جذب این کمک ها باید  تلاش گسترده ای صورت گیرد.

فتحی نیا  با اشاره به لزوم حمایت سایر دستگاه های اجرایی شهرستان ازبهزیستی گفت: مسئولان درسایردستگاه های اجرایی باید با این سازمان حمایتی همکاری کنند تا درانجام رسالت خطیرخود بیش ازپیش موفق باشند.

وی افزود: اعتماد عمومی به سازمان بهزیستی روزبه روز درحال گسترش است ولذا باید تمام مسئولان اجرایی بهزیستی درفکر ، تدبیر، کارواجرای برنامه های خود چنان عمل کنند که خدای ناکرده اعتماد مردم آسیب نبیند.

کد مطلب 2191356

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