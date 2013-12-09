عزت انسان در گرو داشتن عقیده طیب و عمل صالح است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جلسه درس اخلاق این هفته آیت الله جوادی آملی در پی می آید:
مقصود از اخلاص، تنها پرهيز از ريا نيست، پرهيز از اختلاف هم است، يعني درون ما بايد با هم هماهنگ باشند؛ اين نزاع دروني آن شوکت، جلال و شکوه انساني را ميگيرد، همانطوري که اختلاف دربيرون باعث زوال شکوه و جلال است در درون هم اگر بخشهاي انديشه و انگيزه با هم درگير باشند و یا وهم و خيال با عقل درگير باشند و یا شهوت و غضب با عقل عملي درگير باشند، آنگاه شکوه انسانيّت و جلال و جمال انسانيّت رخت برميبندد
آیت الله جوادی آملی در فراز دیگری از فرمایشات خود به آثار وجود نفس اماره در انسان اشاره کرد و اذعان داشت: در درون افراد برخي از قوا به زشتي امر ميکنند، برخي از قوا از خوبي نهي ميکنند، مثلا نفس امّاره بالسّوء امر به منکر ميکند، وقتي امر به منکر کرد نهي از معروف ميکند، با وجود چنين نيرويي آن جلال و شکوه نفس رخت برميبندد و ديگر روح آدمي آن عزّت و جلال را ندارد، عزّت را خداي سبحان بهره مرداني قرار داد که هم حُسن فاعلي دارند؛ مؤمن خوبياند, هم حُسن فعلي دارند؛ عمل خوب انجام ميدهند.
وی با بیان این مطلب که " عزّت تنها براي خداست" اظهار داشت: عزّت تنها براي خداست و راه عزيز شدن هم داشتن اعتقاد طيّب و طاهر از يک سو و عمل صالح و شايسته از سوي ديگر است. اگر کسي خواست عزيز بشود منبع عزّت، ذات اقدس الهي است، اما اين عزّت که براي ذات اقدس الهي است در دسترس همه هست با دو عنصر محوري: يکي داشتن عقيده طيّب و طاهر و دیگری داشتن عمل صالح.
این مفسر قرآن خاطر نشان کرد: اگر کسي بخواهد عزيز بشود چه اينکه همه ما چنين خواستهاي داريم اوّلين راهش اين است که ما اختلاف درونی نداشته باشيم.
آیت الله جوادی آملی در پایان مراقبه دائمی را توصیه فرموده و بیان داشت: در بحثهاي اخلاق هيچ چاره نداريم مگر اينکه دائماً مراقب باشيم. ما کاملاً ميتوانيم امّاره بالسّوء را امّاره بالحُسن کنيم. برای اينکه نفس مسوّله را که گرفتار تلبيس و تدليس است دچار تصديق کنيم راه وجود دارد، به اين شرط آنکه نيروهاي دروني ما از يک آگاهي برخوردار باشند.
وی افزود: اگر ما به اين نيروهاي دروني رسيديم، چيز ياد آنها داديم، خيال را کنترل کرديم، واهمه را کنترل کرديم در بخش انديشه و علم، شهوت و غضب را رام کرديم، در بخش انگيزه، به هر چيزي دل نبستیم، هر چيزي را به خاطر نسپردیم، اين قوا ميتوانند عالِم بشوند و علتياب بشوند و به رهبري عقل حرکت کنند.
نظر شما