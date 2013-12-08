پایان دیدارهای هفته هفتم با تثبیت صدرنشینی متین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه تیم متین ورامین در دیدار خانگی موفق شد تیم بازرگانی جواهری گنبد را در سه گیم متوالی شکست دهد. ضمن اینکه کاشانی‌ها هم موفق شدند با همین نتیجه شاگردان حسین معدنی در تیم شهرداری تبریز را مغلوب کنند.

در این هفته از مسابقات سایپا در ارومیه متحمل پنجمین شکست این فصل خود شد. شهرداری زاهدان چهارمین برد خود را با غلبه بر میزان مشهد جشن گرفت. پیکان در بندرعباس شکست خورد و در تنها دیدار برگزار شده در تهران نیز نوین کشاورز موفق به شکست کاله شد.

نتیجه 6 دیدار برگزار شده در هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* آلومینیوم المهدی بندرعباس 3 - پیکان تهران 2

* باریج اسانس کاشان 3- شهرداری تبریز صفر

* شهرداری زاهدان 3 - میزان مشهد یک

* شهرداری ارومیه 3 - سایپا البرز یک

* متین ورامین 3 - بازرگانی جواهری گنبد صفر

* نوین کشاورز 3 - کاله مازندران یک

در پایان این دیدارها متین ورامین صدرنشینی خود در جدول رده‌بندی را تثبیت کرد. باریج اسانس کاشان به واسطه پیروزی خانگی خود دو رده صعود کرد و جایگاه کاله در رده دوم را از آن خود کرد. جدول رده‌بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته هفتم به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی:

1- متین ورامین 16 امتیاز

2- باریج اسانس کاشان 12 امتیاز

3- کاله مازندران 10 امتیاز

4- شهرداری ارومیه 10 امتیاز

5- شهرداری تبریز 10 امتیاز

6- میزان مشهد 9 امتیاز

7- بازرگانی جواهری گنبد 9 امتیاز

8- پیکان تهران 8 امتیاز

9- شهرداری زاهدان 8 امتیاز

10- نوین کشاورز 6 امتیاز

11- سایپا البرز 4 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس 3 امتیاز