طلسم شکنی آلومینیوم در لیگ برتر/ نخستین پیروزی طلایی پوشان مقابل پیکان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان عصر یکشنبه در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با نتیجه 3 بر 2 مقابل پیکان تهران به برتری رسید.

در این دیدار که با حضور هواداران آلومینیوم در سالن فجر بندرعباس برگزار شد، آلومینیوم در یک بازی نزدیک در ست نخست با نتیجه 25 بر 23 به برتری رسید.

در ست دوم این دیدار، این تیم پیکان بود که با جبران ناکامی ست گذشته با امتیاز 25 بر 18 حریف را شکست داد.

اما در ست سوم آلومینیوم با نتیجه قاطع 25 بر 13 حریف قدرتمند خود را شکست داد.

با برتری 25 بر 15 پیکان در ست چهارم، سرنوشت این دیدار به ست حساس پنجم کشیده شد.

دو تیم در ست پنجم به طور نزدیکی پیش رفتند و بازیکنان و مربیان در برخی موارد اعتراض هایی به داور مسابقه داشتند اما در نهایت این آلومینیوم بود که با نتیجه 15 بر 13 در این ست به پیروزی رسید تا طلسم نبردن های این تیم در این فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال بشکند.

آلومینیوم در تمامی پنج دیدار گذشته لیگ برتر والیبال برابر حریفان شکست خورده بود اما در این هفته با ناصر شهنازی سرمربی جدید خود توانست تیم مدعی پیکان را شکست دهد.

طلایی پوشان آلومینیوم با این پیروزی پنج امتیازی شده و با یک رده صعود در رده یازدهم جدول لیگ برتر والیبال قرار گرفتند و پیکان نیز با هشت امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفت.