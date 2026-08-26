روسیه از تبادل گروه دیگری از اسیران با اوکراین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کمیسر حقوق بشر روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان یک عملیات بشردوستانه ۱۰ اسیر جنگی اوکراین به کی‌ یف تحویل داده شد.

در بیانیه صادره از سوی کمیسر حقوق بشر روسیه در این باره آمده است: اوکراین نیز متقابلا ۱۰ نظامی روس را تحویل می‌ دهد. روسیه و اوکراین در حال آماده‌ سازی دور دیگری از تبادل اسرا در آینده نزدیک هستند.

کمیسر حقوق بشر روسیه سپس اضافه کرد: روسیه و اوکراین همچنان به جستجوی سربازان مفقود شده ادامه می‌ دهند و هم اکنون در حال تبادل فهرست‌ ها هستند.