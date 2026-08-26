افتتاح ۲ پروژه مهم دریایی با دستور رئیس جمهور در بندر نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت دو پروژه مهم بندری و دریایی مازندران بعدازظهر چهارشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی و با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به بهرهبرداری رسید که با اجرای آنها، توان عملیاتی و ایمنی بندر نوشهر در حوزه تخلیه سوخت و خدمات جستوجو و نجات دریایی ارتقا یافت.
یکی از طرحهای افتتاحشده، پروژه بازوهای پیشرفته بارگیری دریایی «لودینگآرم» است که با هدف بهبود فرآیند تخلیه سوخت از اسکله و افزایش ایمنی و بهرهوری عملیات در بندر نوشهر اجرا شده است.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان و از محل منابع سازمان بنادر و دریانوردی به اجرا درآمده است.
با بهرهبرداری از بازوهای پیشرفته بارگیری دریایی، سرعت تخلیه سوخت از اسکله افزایش یافته و قابلیت اطمینان این فرآیند نیز ارتقا پیدا میکند. همچنین کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات و افزایش ایمنی عملیات از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح عنوان شده است.
استفاده از تجهیزات پیشرفته در این پروژه، زمینه افزایش سرعت، ایمنی و پایداری عملیات تخلیه سوخت در بندر نوشهر را فراهم خواهد کرد.
«ناجی ۳۱» به ناوگان جستوجو و نجات دریایی پیوست
پروژه دیگر افتتاحشده در بندر نوشهر، تحویل و بهرهبرداری از شناور جستوجو و نجات دریایی «ناجی ۳۱» است که با هدف تقویت توان عملیاتی بندر و ارتقای سطح ایمنی دریایی به بهرهبرداری رسید.
این شناور با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان و از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی تأمین شده است.
با ورود «ناجی ۳۱» به چرخه عملیاتی، ضریب ایمنی و امنیت دریایی در منطقه افزایش مییابد و خدمات جستوجو و نجات به شناورهای ایرانی و خارجی با توان بیشتری ارائه خواهد شد.
افزایش پوشش خدمات امداد و نجات برای مسافران و حادثهدیدگان سواحل و کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از سوانح دریایی از دیگر اهداف بهرهبرداری از این شناور است.
بهرهبرداری از «ناجی ۳۱» ظرفیت عملیاتی بندر نوشهر را در حوزه جستوجو و نجات دریایی افزایش داده و امکان واکنش سریعتر و مؤثرتر به سوانح دریایی را فراهم میکند.
اجرای این دو پروژه، گامی در جهت نوسازی تجهیزات، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات دریایی در بنادر مازندران به شمار میرود.
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