افتتاح ۲ پروژه مهم دریایی با دستور رئیس جمهور در بندر نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت دو پروژه مهم بندری و دریایی مازندران بعدازظهر چهارشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی و با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به بهره‌برداری رسید که با اجرای آنها، توان عملیاتی و ایمنی بندر نوشهر در حوزه تخلیه سوخت و خدمات جست‌وجو و نجات دریایی ارتقا یافت.

یکی از طرح‌های افتتاح‌شده، پروژه بازوهای پیشرفته بارگیری دریایی «لودینگ‌آرم» است که با هدف بهبود فرآیند تخلیه سوخت از اسکله و افزایش ایمنی و بهره‌وری عملیات در بندر نوشهر اجرا شده است.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان و از محل منابع سازمان بنادر و دریانوردی به اجرا درآمده است.

با بهره‌برداری از بازوهای پیشرفته بارگیری دریایی، سرعت تخلیه سوخت از اسکله افزایش یافته و قابلیت اطمینان این فرآیند نیز ارتقا پیدا می‌کند. همچنین کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و افزایش ایمنی عملیات از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح عنوان شده است.

استفاده از تجهیزات پیشرفته در این پروژه، زمینه افزایش سرعت، ایمنی و پایداری عملیات تخلیه سوخت در بندر نوشهر را فراهم خواهد کرد.

«ناجی ۳۱» به ناوگان جست‌وجو و نجات دریایی پیوست

پروژه دیگر افتتاح‌شده در بندر نوشهر، تحویل و بهره‌برداری از شناور جست‌وجو و نجات دریایی «ناجی ۳۱» است که با هدف تقویت توان عملیاتی بندر و ارتقای سطح ایمنی دریایی به بهره‌برداری رسید.

این شناور با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان و از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی تأمین شده است.

با ورود «ناجی ۳۱» به چرخه عملیاتی، ضریب ایمنی و امنیت دریایی در منطقه افزایش می‌یابد و خدمات جست‌وجو و نجات به شناورهای ایرانی و خارجی با توان بیشتری ارائه خواهد شد.

افزایش پوشش خدمات امداد و نجات برای مسافران و حادثه‌دیدگان سواحل و کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از سوانح دریایی از دیگر اهداف بهره‌برداری از این شناور است.

بهره‌برداری از «ناجی ۳۱» ظرفیت عملیاتی بندر نوشهر را در حوزه جست‌وجو و نجات دریایی افزایش داده و امکان واکنش سریع‌تر و مؤثرتر به سوانح دریایی را فراهم می‌کند.

اجرای این دو پروژه، گامی در جهت نوسازی تجهیزات، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات دریایی در بنادر مازندران به شمار می‌رود.