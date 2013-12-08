سید قاسم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبشارهای هفت گانه لرستان برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی با بیان اینکه این مناطق برای ایجاد زیرساختهای مناسب برای جذب گردشگران به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، تصریح کرد: این آبشارها در فهرست مناطق نمونه گردشگری لرستان قرار دارند.

آبشار بیشه - دورود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه مصوبه واگذاری این آبشارها به سرمایه گذاران مربوط به سفر دوم هیئت دولت به لرستان است عنوان کرد: در این راستا تا کنون برای واگذاری این آبشارها به سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه بودیم که با تصویب این مصوبه در کارگروه گردشگری استان زمینه رفع آنها فراهم شده است.

قربانی تصریح کرد: آبشارهایی که آماده واگذاری به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بوده شامل آبشارهای بیشه، نوژیان، گریت، آب سفید، چکان، افرینه و وارک هستند.

وی بیان داشت: این آبشارها پس از تعیین حریم، مساحت، و ... به عنوان سایت گردشگری در اختیار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری قرار داده می شود.

بنابر این گزارش در استان لرستان بیش از 33 رودخانه دائمی جریان دارد که وجود این رودخانه های بزرگ و پر آب موجب ایجاد آبشارهای منحصر به فردی در مسیر جریان این رودخانه ها در دل صخره های این استان شده است.



در حال حاضر بالغ بر 50 آبشار بزرگ و کوچک در پهنه استان لرستان وجود دارد که بخش عمده ای از این آبشارها در مسیر رودخانه های این استان قرار گرفته اند.



این در حالیست که آبشارهای هفتگانه لرستان هر کدام در نوع خود آبشارهای منحصر به فردی هستند که شاید نتوان مانند آنها را در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد.



آبشار "شوی یا تله زنگ"، "آبشار بیشه"، "آبشار آب سفید"، "آبشار نوژیان"، "آبشار چکان"، "آبشار سرکانه"، "آبشار وارک" و "آبشار افرینه" از جمله آبشارهای لرستان هستند که هر کدام زیباییهای منحصر به فرد خود را دارند.