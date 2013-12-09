آغوش بحرین برای همکاری با ایران باز است!/ لزوم مشارکت شورای همکاری در مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، "ناصر بن حمد آل خلیفه" پسر شاه بحرین که همزمان فرمانده نیروهای گارد پادشاهی، رئیس شورای عالی جوانان و ورزش و رئیس کمیته المپیک بحرین است، در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در حاشیه کنفرانس بین المللی منامه اظهار داشت: بحرین در راستای برقراری ثبات در منطقه، برای همکاری با دیگر کشورها آمادگی دارد و آغوش ما برای همکاری ما ایران باز است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو اظهار داشت: امیدواریم که دوران گام به گام شش ماهه در توافق اخیر به خوبی طی شود و تحول مناسبی رخ دهد که ما آن را احساس کنیم و پس از آن ببینیم چه اقدامی می توانیم انجام دهیم.

پسر شاه بحرین در ادامه افزود: البته ما یک ملاحظه مهم داریم وآن غیبت کشورهای حاشیه خلیج فارس در مذاکرات هسته ای است که در ژنو برگزار شد. همه ما خواستار مشارکت در این مذاکرات بودیم؛ چون این موضوع به همه کشورهای منطقه مربوط می شود و امیدواریم کشورهای حاشیه خلیج فارس در مذاکرات بعدی حضور داشته باشند.

وی همچنین مدعی شد: موضوع فقط موضوع هسته ای نیست، بلکه موضوعات دیگری نیز به آن مرتبط هستند که باید راه حل جامعی برای آن اندیشیده شود.

ناصر بن حمد آل خلیفه ابراز امیدواری کرد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مذاکرات هسته ای سال آینده حضوری قوی داشته باشند.

پسر شاه بحرین در پاسخ به این سوال که آیا سفر اخیر وزیرخارجه ایران به برخی کشورهای عربی و عدم سفر وی به بحرین آیا دلیل خاصی داشته، اظهار داشت: ما پیام خاصی داریم که می خواهیم آن را بفرستیم. آغوش ما برای همکاری همیشه باز است.