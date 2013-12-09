  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

ولیعهد بحرین مطرح کرد:

اعراب در حال بازنگری جدی در روابط با آمریکا/ مسکو در موضوع سوریه ثابت کرد قابل اعتماد است

ولیعهد بحرین در اظهاراتی اعلام کرد: دولت آمریکا در صورت پافشاری بر سیاست خارجی فعلی، نفوذ خود را در منطقه از دست می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "سلمان بن حمد آل خلیفه" ولیعهد بحرین از سیاست خارجی دولت "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: آمریکا با پافشاری بر سیاست خارجی فعلی، نفوذ خود را در منطقه از دست می دهد.

ولیعهد بحرین همچنین افزود: برخی از کشورهای عربی در حال بازنگری جدی در روابط خود با آمریکا هستند.

وی با اشاره به دخالت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در راستای جلوگیری از دخالت نظامی در سوریه، اظهار داشت: روسها ثابت کردند ک قابل اعتماد هستند.

خاطرنشان می شود کشورهای عربی اخیرا پس از توافق ایران و گروه 1+5 در ژنو انتقادات شدیدی را علیه سیاست خارجی آمریکا مطرح کرده و خواستار مشارکت در روند مذاکرات هسته ای با ایران شده اند.

