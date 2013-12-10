به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه کیش به عنوان میزبان چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا انتخاب شد، بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک بازدیدی از امکانات ورزشی این جزیره انجام داد. دومین مرحله بازدید طی این هفته انجام خواهد.
اصغر رحیمی، دبیر ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک همراه با روسای کمیسیونهای مختلف کمیته ملی المپیک مانند کمیسیون پزشکی (لطفعلی پورکاظمی)، فرهنگی، تشریفات، مالی و ... افشارزاده را در این سفر همراهی خواهند کرد. این افراد چهارشنبه به کیش سفر میکنند و پس از بازدید یک روزه، پنجشنبه به تهران باز میگردند.
چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا طی روزهای 29 فروردینماه تا 6 اردیبهشتماه در جزیره کیش برگزار میشود. والیبال ساحلی، بسکتبال، تکواندو، شمشیربازی، کاراته، تنیس روی میز، اسکواش و تنیس هشت رشتهای هستند که ورزشکاران آنها برگزار کننده این دوره از مسابقات خواهند بود.
روسای فدراسیونهایی که در مسابقات غرب آسیا شرکت دارند نیز هفته آینده طی سفر به کیش از امکانات این جزیره بازدید میکنند.
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