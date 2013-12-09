نشست «فلسفه برای کودکان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی نشست بررسي نقش اينترنت به عنوان فناوري آموزشي در پرورش اصالت و فرديت در آموزش عالی با نظر به فلسفه هاي هستي با سخنرانی روح الله مظفری برگزار می شود.

این نشست فردا 19 آذرماه از ساعت 11:30 در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی، پردیس کرج برگزار می شود.

در خبر دیگری آمده است که نشست «فلسفه برای کودکان» با سخنرانی دکتر یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی، پنج شنبه 21 آذرماه از ساعت 10 تا 12 در فرهنگسرای فردوس تهران برگزار می شود.

همچنین به همت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران کارگاه بازخوانی یک روزه کتاب منطق تربیت با تدریس دکتر خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کارگاه پایان آذرماه برگزار می شود و آخرین مهلت ثبت نام هم 20 آذرماه است که علاقه مندان برای ثبت نام می توانند با دفتر انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 0938868086 تماس حاصل کنند.