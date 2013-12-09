سرمربی استقلال اهواز استعفا کرد/ مهابادی: صلاح نبود در اهواز بمانم

داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کناره‌گیری خود از سرمربیگری تیم استقلال اهواز توضیح داد: من بعد از چند روز مذاکره با مسئولان باشگاه رسما استعفا دادم و دیگر به این تیم بر نمی‌گردم. شرایطی وجود دارد که دیگر صلاح نبود در استقلال اهواز بمانم. این باشگاه امکانات ندارد و در همه زمینه‌ها مشکلات زیادی داشتیم.

وی افزود: در ابتدای فصل اردوها را در تهران شروع کردیم و هر چه گفتیم که به اهواز برویم قبول نکردند و گفتند که در تهران تمرین کنید. وقتی به اهواز رفتیم متوجه شدیم که شرایط خوابگاه بچه‌ها اصلا خوب نبود. زمین تمرین نداشتیم و این اواخر که دیگر خانه به دوش شده بودیم. به ما زمین تمرین نمی‌دادند و مجبور بودیم روی چمن مصنوعی تمرین چهار به چهار را انجام دهیم.

سرمربی پیشین تیم استقلال اهواز با اشاره به حواشی این تیم گفت: از روز اول حواشی را استارت زدند. در همان دقیقه 15 بازی روز نخست فصل یکسری به بازیکن تیم ما فحاشی کرده بودند. در بازی با نفت آبادن و در حالی که این تیم را در هفته پنجم با یک گل بردیم باز هم به خانواده بازیکنان ما فحش می‌دادند. یک روز هم بازیکن قدیمی این تیم که طلبکار بود آمد وسط تمرین توپ را شوت زد و شروع کرد به داد و فریاد تمرین را بر هم زد. بعد از برد مقابل نفت هم 10 نفر آمده بودند که یکی از بازیکنان ما را بزنند.

مهابادی در پاسخ به این سوال که تکلیف حق و حقوق شما چه خواهد شد، عنوان کرد: با در نظر گرفتن پولی که خودم برای باشگاه خرج کرده بودم در حدود 40 درصد از قراردادم را دریافت کردم و بقیه حقوق خودم را که نمی‌گیریم و با باشگاه تسویه می کنم. این را هم تاکید می‌کنم که هیچ حرفی از رفتن به تیم دیگری نیست و فقط به خاطر شرایطی که وجود داشت کنار کشیدم.