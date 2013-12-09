به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی در پایان دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و پیکان در خصوص وضعیت مالکیت این باشگاه مشهدی ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه هفته پیش آقای وفایی به وعده و وعیدهای خود عمل نکرد به همین دلیل تیم به یزد نرفت و بازنده شد!

وی ادامه داد: اگر امروز هم ابومسلم بازی نمی‌کرد به دسته دوم سقوط می‌کرد به همین دلیل از بازیکنان خواهش کردم تنها به خاطر ابومسلم و مردم شهر نه فرد دیگر بازی کنند. و آنها هم قبول کردند.

مدیر فنی تیم ابومسلم در ادامه یادآور شد: در این هفته برای رسیدگی به وضعیت ابومسلم نشستی با جواهری مسئول اداره ورزش و جوانان استان داشتیم و قرار شد ایشان از وزیر درخواست کند مشکلات مالی ابومسلم را برطرف کند البته این وسط من ذینفع نیستم و تنها به خاطر هواداران و اینکه ابومسلم به دسته پایین‌تر سقوط نکند، تنها تیم را برای حضور در مسابقات جمع کردم.

وی در ادامه یاد آور شد: من در ابتدای فصل به آقای وفایی گفتم شاه‌رگم را هم می‌دهم و این کار را کردم اما قراری بر مالکیت باشگاه نبود و تنها بحث این بود که مدیریت تیم توسط ایشان صورت گیرد ما آن زمان با همدیگر جنگ کردیم و قرار شد 40 درصد پیش قرارداد را بدهد اما امروز به پرداخت 10 درصد هم راضی نیست و می‌گوید وقتی مالک نیستم چرا باید هزینه‌ها را بدهم.

عزیزی با بیان این جمله که آقای وفایی اشتباه کردم از شما حمایت کردم، ادامه داد: ما جمعه این هفته باید با راهیان کرمانشاه بازی کنیم من به بازیکنان گفتم با خودشان چادر بیاورند تا در مسیر چادر بزنیم و با آبگوشت خودمان را سیر کنیم زیرا هیچ کس نیست پولی به ما بدهد.

وی با بیان اینکه با دندان تیم را جمع کرده است، اضافه کرد: آقای وفایی از روز اول به عشق امام رضا و تیم ابومسلم به مشهد آمد اما ما امروز از او می‌خواهیم به خاطر امام رضا(ع) و عشق به ابومسلم و مردم استان تیم را ول کند و برود. آقای وفایی عزیز به عشق امام حسین(ع) برو. زیرا امروز تیم به خاطر شما در حال سقوط به دسته دوم است.

عزیزی در مورد اینکه وفایی گفته است اگر مالکیت را به من بدهند برای آن 12 الی 13 میلیارد هزینه می‌کنم، اظهار داشت: شما الان 300 میلیون را بدهید ما بقی پول‌های میلیاردی پیش کش، تیم امروز روی زمین و هواست و هواداران راست می‌گویند که گدا هستیم و ابومسلم تیم گشنه‌هاست ما امروز به زور لباس یک دست پیدا کردیم و پوشیدیم.

وی اضافه کرد: بسم‌الله گفتن آقایان عرش را می‌لرزاند اما چرا به تعهداتتان عمل نمی‌کنید مگر اسلحه روی شقیقه‌تان گذاشته بودند که با بازیکنان قرارداد ببندید خودتان این کار را کردید اما امروز مطالبات بازیکنان را نمی‌دهید و کاری کرده‌اید من نفرات تیم را می‌بینم اشکم در می‌آید.

مدیر فنی تیم ابومسلم با اشاره به اینکه دوندگی و غیرت بازیکنان باعث شد امروز بازنده نباشند، یادآور شد: یکی دو بازیکنان تیم مسافرکشی می‌کنند و یکی دیگر می‌گوید دیگر در کارتم پول ندارم به من پول بدهید.

وی اضافه کرد: من برای تیم اسپانسر هم می‌گیرم به شرط اینکه آقای وفایی برود و کاری با تیم نداشته باشد. این تیم وفایی نیست بلکه ابومسلم مشهد است که به مردم و استان و شهر تعلق دارد ترو خدا برو و دست از سر ما بردار. به خدا این تیم خیلی حیف است.