تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با دو گل یزد لوله را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که بعدازظهر شنبه در گچساران برگزار شد، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با یک بازی هجومی توانست نتایج ضعیف دو هفته گذشته این تیم را جبران کند.

گل های این دیدار برای تیم نفت و گاز گچساران در دقیقه 24 و 46 نیمه اول به ترتیب توسط "پیمان رنجبری" و "ابوالفضل قربانی" مدافع تیم یزد لوله به ثمر رسید.

تک گل تیم یزد لوله نیز در دقیقه 35 توسط "مجتبی اسماعیل زاده" از روی اشتباه مدافعان تیم نفت و گاز گچساران به ثمر رسید.

نفت و گاز گچساران با این برد با 10 بازی و کسب 16امتیاز به رده دوم جدول رده بندی لیگ یک فوتبال کشور بازگشت.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در چارچوب هفته دوازدهم لیگ یک کشور 9 آذر به دیدار پیکان تهران می رود.