به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، اتحادیه‌ اروپا، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و هفت جمعیت ملی صلیب سرخ از اول تا 22 دسامبر (10 آذر تا 1 دی) یک کارزار تبلیغاتی در فضای باز برگزار می کنند تا توجه همگان را نسبت به نیاز به احترام به کارکنان و تأسیسات مراقبت‌های درمانی در شرایط درگیری مسلحانه جلب نمایند. بر این اساس چندین مجموعه پوستر در آمستردام،‌ برلین، بروکسل، لندن، مادرید، پاریس و ورشو با این ایده که فراهم آوردن دسترسی به موقع به خدمات درمانی برای مجروحان و بیماران حتی در بحبوحه‌ خشونت و درگیری امکان‌پذیر است، نصب شده‌اند.

در همین رابطه "پیتر مائورر" رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ گفت: می‌توان زندگی هزاران نفر را در سراسر جهان نجات داد، فقط اگر مقامات، نیروهای نظامی و پلیس و دیگر دست‌اندرکاران در شرایط درگیری مسلحانه، گام‌های عملی مؤثری برای ایمن‌تر ساختن دسترسی به مراقبت‌های درمانی بردارند. زمانی که در حال بازدید از بیمارستان میرویس در جنوب افغانستان بودم، شاهد والدین نگرانی بودم که دو کودک را که در اثر انفجار مین به شدت مجروح شده بودند به آنجا آورده بودند. خوشبختانه پزشکان توانستند فوراً آنها را جراحی نمایند و هر دو کودک از جراحت‌های خود جان سالم به در بردند. هر ماهه، با وجود درگیری و فقدان امنیت، بیش از هزاران عمل جراحی در این بیمارستان انجام می‌شود و این امر همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

همچنین "کریستالینا جیورجیوا" کمیسیونر اروپا برای همکاری بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه و واکنش در بحران گفت: در مأموریت‌هایی که به جمهوری آفریقای مرکزی داشته‌ام، شاهد شرایطی بوده‌ام که به سرعت رو به وخامت داشت. در کاگا باندورو، از بیمارستانی بازدید داشتم که از همه چیز خالی شده بود‌ به طوری که حتی تشک‌های آن به غارت رفته بودند. هیچ‌یک از تأسیسات درمانی در خارج از پایتخت، یعنی شهر بانگی فعال نیست، به استثنای آن تأسیساتی که از سوی سازمان‌های بشردوست حمایت می‌شوند. با این حال، وجود شرایطی چون خشونت‌های مسلحانه، توجیه مناسبی برای نقض اصول بشردوستانه و سقوط به وضعیت بحرانی نیست. کارکنان، تأسیسات و وسایل حمل و نقل در بخش مراقبت‌های درمانی، باید همواره و به خصوص در شرایط درگیری مسلحانه مورد احترام و حفاظت باشند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از ژانویه‌ 2012 تا جولای 2013، اطلاعات مربوط به 1405 سانحه را در 23 کشوری که در آنها تأمین کمک‌های اولیه با مانع روبرو شده، جمع‌آوری کرده‌است. کارکنان سازمان‌های محلی خدمات درمانی، شامل مسئولان کمک‌های اولیه در جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر نیز جزو اولین کسانی بوده‌اند که از این امر صدمه دیده‌اند و تا 91 درصد از مجموع موارد ثبت شده را تشکیل می‌دهند