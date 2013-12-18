صلیب سرخ متعهد به فعالیت بشردوستانه در سوریه است/ نقش مهم ایران در کمک به امدادرسانی

"الیویه مارتین" رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران به سوالات خبرنگار مهر در مورد تحولات سوریه و فعالیت های اخیر این کمیته در این کشور پاسخ داد. وی در مورد شمار واقعی قربانیان و مجروحان درگیری های سوریه گفت: در خصوص ارقام و اعداد به خاطر شدت درگیری ها که در سوریه هست، بحث های فراوانی وجود دارد. برخی تلاش دارند ارقام را بیشتر از آنچه که واقعا هست، نشان دهند و در این مورد تردیدهای زیادی وجود دارد. اما آنچه که در مورد سوریه واضح است و هیچ بحثی در مورد آن نیست این است که تعداد قربانیان در این درگیری ها بسیار بالا است. شمار بسیار زیادی از افراد جان خود را در این درگیری ها از دست داده اند. هر کسی هم که در سوریه حضور داشته این مسئله را تایید کرده است که شمار کشته شدگان بسیار زیاد است.

مارتین افزود: نگرانی که در مورد سوریه وجود دارد بیشتر از اینکه در مورد کشته شدگان باشد، در مورد میزان ویرانی گسترده و شدت رنجی است که مردم این کشور متحمل شده اند. افراد بسیار بیشتری که مجبور شده اند کشورشان را ترک کنند، شمار زیادی که مجروح و مصدوم شده اند. اینها مسائل دردناکی است که حتی با پایان یافتن جنگ هم به اتمام نمی رسد و برای سالهای طولانی اثرات مخرب خود را بر مردم سوریه خواهد گذاشت. درگیری های سوریه به تدریج به یک درگیری قومی و مذهبی تبدیل شده و هر روز هم به شدت آن افزوده می شود. چنین شرایطی نگرانی دیگری را به وجود می آورد که عبارت است از نحوه بازگشت افراد جنگ زده به خانه هایشان، پس از اتمام درگیری ها. این وضعیت روند بازسازی و بازگشت آوارگان به کشور را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. سوال اینجا است آیا کسانی که خانه هایشان را به دلیل درگیری های قومی از دست داده و شاهد این میزان شدید از خشونت بوده اند، قادر خواهند بود به خانه های خود بازگردند و روند بازسازی را آغاز کنند.

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران در ادامه یادآور شد: نکته دیگر این که هر چه درگیری بیشتر طول بکشد، رسیدن به یک توافق و تفاهم برای پایان دادن به درگیری ها دشوارتر می شود. آنچه که در بحران سوریه مشاهده می شود، ضعف در مدیریت سیاسی این بحران است. به طوری که ما حدود سه سال است شاهد ادامه درگیری ها و شدت گرفتن آن در این کشور هستیم و چشم انداز امیدوار کننده ای نیز برای پایان این وضعیت در آینده نزدیک دیده نمی شود. نگرانی اصلی عدم توانایی دولت ها در رسیدن به یک توافق برای پایان دادن به این بحران است و تا زمانی نیز که راه حل سیاسی برای این بحران پیدا نشود، نمی توان از راه حل بشردوستانه برای قربانیان آن سخن گفت.

به گفته وی معضلی که هر روز در سوریه با آن روبرو هستیم دشواری در دسترسی امن به قربانیان به خاطر شرایط دشوار امنیتی، انگیزه های مختلفی که دسترسی به قربانیان را دشوار می کند گروه های مختلف در صحنه درگیری های سوریه حضور دارند و دسترسی همچنان با دشواری انجام می شود. از این رو می توان گفت که شرایط برای امدادرسانی در سوریه نسبت به ماههای آغاز درگیری ها تفاوتی نکرده است.

مارتین تاکید کرد: این مسئله کمیته بین المللی صلیب سرخ را بر آن داشته که بیشتر آگاهی رسانی کند و به دنبال این باشد که چه کسانی می توانند به صلیب سرخ در امدادرسانی به موقع به قربانیان یاری برسانند چه بازیگرانی اعم از بازیگران منطقه ای و بین المللی در صحنه سوریه نقش دارند و می توانند به این روند کمک کنند. از جمله ایران که می تواند نقش مهمی در راستای اهداف صلیب سرخ ایفا کند از این رو ما گفتگویی را در این خصوص با ایران داشته ایم و خواستار کمک ایران به ایجاد وضعیت بهتری در امدادرسانی به نیازمندان شده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آمار و ارقام نشان می دهد که میزان فاجعه در سوریه چقدر بزرگ است. در حال حاضر فعالیت های صلیب سرخ در سوریه بزرگترین عملیات امدادرسانی این کمیته در جهان است. بودجه ای که برای عملیات سوریه اختصاص داده شده 101 میلیون فرانک سوئیس است که این نشان دهنده اهمیتی است که این کمیته برای عملیات امدادرسانی در این کشور قائل است. کمیته صلیب سرخ متعهد است که در سوریه بماند و به فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهد.

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران در پایان گفت: در خصوص وضعیتی که در سوریه وجود دارد و وضعیتی که در بحرین است باید گفت اوضاع سوریه بسیار وخیم تر است، در واقع این کشور شاهد یک جنگ تمام عیار است، جنگی مسلحانه همراه با بمباران و درگیری شدید که در آن فعالیت نظامی در میزان وسیع و گسترده انجام می شود. از این رو شدت ویرانی ها و کشتار زیاد است. وضعیت در سوریه درگیری مسلحانه به شکل گسترده به شمار می رود. اما در بحرین اوضاع متفاوت است. در این کشور هر چند درگیری هایی وجود دارد، اما شدت آن و شمار قربانیان بسیار کمتر است، از این رو حجم فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در بحرین کمتر است.

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گفتگو: فریدون ناعمی