رفع مشكلات معلولان خراسان شمالي در اولويت مديران قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي شامگاه دوشنبه در چهل و دومين جلسه شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي كه با محوريت مسائل معلولان برگزار شد، عنوان كرد: خدمت به قشر معلول يكي از ارزشمندترين خدمات به شمار مي رود كه علاوه بر اثر دنيوي، پاداش معنوي ويژه اي نيز دارد.

وي با تاكيد بر رفع هر چه بيشتر مشكلات معلولان در كشور، افزود: بايد در زمينه مسائل مسكن، اشتغال و فرهنگ جامعه در برخورد با معلولان فعاليت هاي بيشتري انجام شود.

به گفته امام جمعه بجنورد بايد جامعه به گونه اي آموزش داده شود كه نگاه ترحمي به معلولان جاي خود را به نگاه تكاملي بدهد تا اين قشر با هويت يابي و احساس شخصيت بتوانند از استعدادهاي خود استفاده كنند.

حجت الاسلام يعقوبي اضافه كرد: در چنين شرايطي معلولان مي توانند وظايف و نقش هاي خود را به خوبي انجام داده و براي خود و جامعه مفيد باشند.

رییس هیئت مدیره انجمن خیران حامی معلولان خراسان شمالی هم در اين نشست با ارائه گزارشي كوتاه از وضعيت معلولان در اين استان، عنوان كرد: در خراسان شمالي 14 هزار و 300 معلول وجود دارد كه اين افراد شامل معلولان جسمي حركتي، نابينايي، ناشنوايي، ذهني، روحي رواني و چندمعلوليتي هستند.

حسين بابايان اظهار داشت: از تعداد كل معلولان خراسان شمالي پنج هزار و 560 نفر جسمي حركتي، سه هزار و 571 نفر ذهني، هزار و 596 نفر ناشنوا، هزار و 290 نفر نابينا، هزار و 40 نفر داراي مشكل رواني و بقيه چندمعلوليتي هستند.

به گفته وي شمار معلولان استان به نسبت جمعيت 867 هزار نفري خراسان شمالي نسبت بالايي دارد و بايد براي كاهش اين ميزان تلاش شود.

بابايان گفت: مناسب سازي معابر شهري و ساختمان ها، ايجاد اشتغال براي معلولان، تهيه مسكن و ... از جمله اولويت هاي معلولان در اين استان به شمار مي روند.

وي فرهنگ سازي جامعه در زمينه برخورد با معلولان در كنار ارائه كمك هاي فكري و مالي خيران را نيز مهم دانست و اظهار كرد: براي ظهور و بروز توانمندي هاي افراد معلول، همكاري اقشار مختلف جامعه نياز است.

بابايان در پايان تملك قطعه زمين سه هزار مترمربعي در شهرستان شيروان براي راه اندازي دفتر انجمن خیران حامی معلولان خراسان شمالی، راه اندازی وب سایت، جمع آوری مبلغ 150 میلیون ریال از محل حق عضویت اعضای انجمن و هزینه این مبلغ براي ارائه کمک های پزشکی به معلولان و ... را برخي از اقدامات اين انجمن در طول سال گذشته ذكر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و دومين جلسه شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي كه با محوريت مسائل معلولان برگزار شد؛ تدوین بانک اطلاعات جامع معلولان استان، تدوین مجموع عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اختصاص زمین مناسب به این انجمن و تهیه مجموع اولویت های مورد درخواست انجمن به تفکیک دستگاه ها به تصويب اين شورا رسيد.