یخ 40 ساله قطب سوارکاری کشور آب نشد/ بی تفاوتی مسئولان، امید را در دل تماشاگران خاموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برای اولین در سال 1340 تاسیس شد و چند سال بعد با هدف پرورش اسب و همچنین برگزاری مسابقات به بهره برداری رسید. این پیست بعنوان تنها پیست مجهز در حالی مشغول برگزاری مسابقات کورس پاییزه است که بسیاری از چابکسواران و مربیان آن ها و همچنین تماشاگرانی که هر هفته برای تماشای این مسابقات مراجعه می کنند از نبود حداقل امکانات لازم گله می کنند.

امکانات سواری کاری در حد صفر است

یکی از تماشاچیان این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مجموعه سوارکاری گنبد از نظر امکانات در فقر کامل به سر می برد و از نظر خدماتی نیز در حد صفر است.

امید آتابای قدمت این پیست را بیش از 40 سال عنوان کرد و اظهار کرد که طی این چند سال نه تنها هیچ گونه خدماتی به این مجموعه اضافه نشده بلکه به همان تجهیزات 40 سال پیش هم رسیدگی نمی شود و این تجهیزات فرسوده و ناکارآمد شده است.

وی وضعیت بهداشت این مجموعه را ضعیف دانست و ادامه داد: پیست سوارکاری از نظر سرویس بهداشتی بسیار ضعیف است، اتاق استراحت مربیان و چابکسواران در کنار استبل ها است و دستفروشان در فضای باز مجموعه اقدام به فروش ساندویچ و سایر محصولات غذایی می کنند.

یکی دیگر از هواداران گنبدی این رشته ورزشی گفت: مجموعه حال حاضر یک طرح نزدیک به 700 هکتاری بوده که با گذشت سالها و به دلیل بی تفاوتی مسئولان و مدیریت ضعیف آن ها بخش های مختلف این زمین به ارگانهایی مانند دانشگاه و ورزشگاه های دیگر واگذار شده است.

نورمحمد نجاری افزود: حاشیه این پیست پر از درخت بود که مدتی قبل تعدادی از این درختها نابود شد، تابستان امسال هم به بهانه این که برق قطع شده و نمی توان از چاه آب کشید آبیاری نشدند و زیبایی آنجا آسیب دیده است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این پیست درب خروجی آن است که خروجی فعلی ظرفیت جمعیت حاضر را ندارد و برای ورود و خروج باید ساعت ها منتظر ماند.

نجاری با بیان این که در هنگام ساخت این مجموعه درب بزرگ دیگری برای خروج تعبیه شده است اضافه کرد: بارها پیشنهاد دادیم که این درب هم باز شود ولی اعلام کردند که نیاز است تا کمربندی باز شود و برای خروج هم نیاز به کمک راهنمایی رانندگی و نیروی انتظامی است در صورتی که هم راهنمایی رانندگی و هم نیروی انتظامی همکاری خوبی به این مجموعه دارند.

این شهروند گنبدی تصریح کرد: نبود سرویس بهداشتی، برگزاری برخی دورهای کورس در تاریکی و مشکلات بهداشتی اتفاقات ناگواری ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: زندگی مربیان و چابکسواران، نگهبانان و سایر خدمه این مجموعه دچار مشکل است زیرا رسیدگی زیادی به آن های نمی شود و حتی بسیاری بیمه هم نیستند و امنیت شغلی ندارند.

نجاری بیان کرد: مدیر مجموعه همه کاری های کورس را خودش انجام می دهد و این صحیح نیست، چرا باید از داوری کورس ها تا فروش محصولات و برگزاری مسابقه و مدیریت مجموعه به عهده یک نفر باشد؟

نورمحمد نجاری با بیان این که چند هزار تماشاگر برای دیدن یک رقابت یک دقیقه ای به استادیوم می آیند گفت: باید به تماشاگران احترام گذاشت و حداقل امکانات را در اختیار آن ها گذاشت.

وی ادامه داد: حتی درب ورودی پیست که اسب ها بعد از باز شدن آن رقابت را آغاز می کنند دچار مشکل است و همین مشکل در سرنوشت رقابتی یک اسب و چابکسوارش تاثیر گذار است زیرا باید در کسری از ثانیه باز شود ولی گاهی با تاخیر باز می شود و اسب از سایرین عقب می ماند.

این هوادار سوارکاری گنبد خاطرنشان کرد: یک اسب از زمان ثبت نام تا شروع مسابقه نزدیک به 700 هزار تومان هزینه دارد در صورتی که جوایزه این مسابقه با هزینه های اسب همخوانی ندارد مخصوصا این که در صورت برنده شدن این هزینه بین مربی و صاحب اسب و چابکسوار تقسیم می شود.

وی با انتقاد از عمکرد هیات سوارکاری اعلام کرد: هیات نتوانسته هیچ کمکی از دولت در طول سال ها دریافت کند و این نشان دهنده ضعف است.

نجاری با اشاره به مسابقات پیامکی و پیش بینی بازی هایی رشته هایی ورزشی مانند فوتبال افزود: حتی رسانه ملی هم در برگزاری این پیش بینی ها سهیم است و کمک می کند ولی اینجا اعلام می کنند این کار حرام است و نمی توان نتیجه بازی ها پیش بینی کرد، در صورتی که می توان از این طریق برای این مجموعه کمک نقدی هم جمع آوری کرد.

وی تصریح کرد: سوارکاری رشته مورد علاقه همه مردم این منطقه است و ریشه در اجداد ما دارد، در گنبد کسی برای اسب سواری بین دکتر و مهندس و کارگر فرق نمی گذارد.

40 سال است توجهی به پیست گنبد نشده است

به نظر می رسد با گذشت نزدیک به 40 سال از تاسیس این مجموعه نه تنها اقدامی برای توسعه این سوارکاری گنبد نشده بلکه حتی نتوانسته اند زیرساخت های فرسوده آن را مرمت کنند. فرسودگی تجهیزات و نبود حتی نیمکت مناسب برای تماشاگران این رقابت ها باعث نا امیدی علاقه مندان این رشته شده است.

مدیر مجموعه سوارکاری گنبد کاووس نیز به خبرنگار مهر گفت: از 40 سال پیش تا کنون هیچ بازسازی در این مجموعه انجام نشده است، تاسیسات آن مربوط به همان 40 سال است و لوله کشی آب نیز کاملا فرسوده شده است.

حکیم ایگدری ادامه داد: این مجموعه باید حداقل هر 10 سال مرمت شود ولی علی رغم مکاتبات انجام شده با مدیران استانی و شهرستان تا به حال تحولی ایجاد نشده است.

وی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را بعنوان بخش خصوصی متولی این مجموعه اعلام کرد و افزود: این شرکت تنها پیست مسابقه را ار حالت خاکی که خسارات زیادی را به اسب ها و صاحبان آن ها وارد می کرد به ماسه ای تبدیل کرده که این اقدام بعد از 40 سال بی تفاوتی قابل توجه و امیدوار کننده است.

ایگدری ادامه داد: در گذشته با کوچکترین بارندگی پیست تعطیل می شد و گرد و خاک آن نیز اسب ها و چابکسواران را اذیت می کرد که بعد از تغییر وضعیت این مشکلات بر طرف شده است.

وی با اعلام رضایت از این اقدام تاکید کرد که این تغییرات کافی نیست و نباید کار را رها کرد.

ایگدری تصریح کرد: استبل های موجود در دنیا منسوخ شده و سیستم ها جدید آمده که باید هرچه سریعتر نسبت به تویض این استبل ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: اولویت بعدی ما سرویس بهداشت و آب شرب مجموعه است، به همین دلیل مجوز دوچاه عمیق گرفته شده ولی به دلیل نبود بودجه موفق به احداث نشده ایم.

دبیر هیات سوارکاری استان گلستان خاطرنشان کرد: مجموعه گنبد مشکلات زیاد دارد و باید فاز بندی شود و فاز به فاز برای بهبود وضعیت آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: سال های پیش درخواست بودجه که می کردیم پاسخ می دادند هیچ بودجه ای نداریم ولی الان اعلام می کنند قرار است بودجه بگیریم.

ایگدری بیان کرد: در استان پیست های دیگری هم مانند بندرترکمن و آق قلا وجود دارد که آن ها نیز به رسیدگی نیاز دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان نیز با بیان این که نگهداری و مسئولیت پیست ها و استادیوم ها توسط وزارت خانه به شرکت بخش خصوصی واگذار شده است اعلام کرد: نزدیک به 10 سال است که این شرکت مسئولیت محموعه ها را به عهده گرفته و خدمات رسانی و تامین بودجه نیز توسط همین شرکت انجام می شود.

قربانعلی پاشا گفت: ما رایزنی های مختلفی توسط وزارت خانه و نمایندگان انجام داده ایم که دلیل مشکلات کشور هنوز تامین اعتبار محقق نشده است.

وی اضافه کرد: البته بودجه ای برای مجموعه سوارکاری استان در سال 93 در نظر گرفته شده که توسط شرکت مذکور تامین خواهد شد.

با تغییرات وزارت ورزش و جوانان مقدمات تامین اعتبار فراهم شده است

در همین زمینه سرپرست مجموعه هاي سواركاري شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به خبرنگار مهر گفت: پیست مجموعه گنبد بعد از بازسازی تحویل مدیریت آن داده شده است ولی همچنان مشکلات زیادی دارد که باید در آینده با برنامه ریزی آن ها را برطرف کرد.

فامه محرابی افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات اقصادی کشور از نظر تامین اعتبار مشکلات فراوانی داریم و همین مقدار جذب شده هم از منابع مختلف تامین شده است.

وی افزود: با تغییر مدیریت کشور و روی کار آمدن وزیر ورزش جدید مقدمات تامین اعتبار فراهم شده و حتی برای مجموعه های بندرترکمن و آق قلا به ترتیب 150 میلیون و 50 میلیون تومان اعتبار جذب شده است که تا پایان سال تخصیص خواهد شد.

سوارکاری ورزش اول منطقه ترکمن صحرا است و به نوعی استان گلستان هم با توجه به وجود اسب اصیل ترکمن و سابقه تاریخی این ورزش در منطقه، پایتخت سوارکاری کشور به شمار می رود. اما توجه مسئولان به این ورزش متانسب با استقبال تماشاگران، علاقه مندان، صاحبان اسب ها و چابکسواران نبوده است.

40 سال بی توجهی به این موجوعه باعث تبدیل آن به یک مخروبه شده اما با همه مشکلات هر هفته هزاران نفر برای تماشای این ورزش به استادیوم می روند. ورزشی که در بسیاری از کشور ها یک منبع درآمد و حتی زیرساخت توسعه گردشگری به شمار می رود و درآمدهای بسیاری را برای صاحبان مجموعه ها به دنبال دارد اما در کشور ما این عدم توجه باعث شده تا چراغ امید دوستداران سوارکاری خاموش شود.