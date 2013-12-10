واردات كالاهاي اساسي افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارشات رسيده از گمركات سراسر كشور در آبان‌ماه امسال به ميزان 403 هزار و 400 تن دانه ذرت دامي، 116 هزار و 400 تن برنج و 215 هزار و 900 تن كنجاله سويا وارد كشورمان شده است كه اين مقدار واردات در مقايسه با آبان‌ماه سال گذشته به ترتيب 46درصد، 74درصد و 200درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارزش واردات اين كالاها نيز در آبان‌ماه افزايش يافت و در مجموع دانه ذرت دامي به ميزان 152ميليون و 900هزار دلار، برنج به ارزش 144ميليون و 800هزار دلار و كنجاله سويا هم به ارزش 134ميليون و 100هزار دلار وارد كشور شد كه واردات اين كالاها به لحاظ ارزش نيز به ترتيب 50درصد، 89درصد و 126درصد در مقايسه با آبان‌ماه سال گذشته رشد داشته است.

سهم اين كالاها از كل واردات كشورمان در آبان‌ماه بيش از ساير كالاها بود و سه رديف اول واردات كشورمان را به خود اختصاص دادند.