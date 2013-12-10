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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

واردات كالاهاي اساسي افزایش یافت

واردات كالاهاي اساسي افزایش یافت

تازه‌ترين گزارش گمرک از واردات كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد كه درآبان‌ماه واردات دانه ذرت دامي 46 درصد، برنج 74درصد و كنجاله سويا 200درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارشات رسيده از گمركات سراسر كشور در آبان‌ماه امسال به ميزان 403 هزار و 400 تن دانه ذرت دامي، 116 هزار و 400 تن برنج و 215 هزار و 900 تن كنجاله سويا وارد كشورمان شده است كه اين مقدار واردات در مقايسه با آبان‌ماه سال گذشته به ترتيب 46درصد، 74درصد و 200درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارزش واردات اين كالاها نيز در آبان‌ماه افزايش يافت و در مجموع دانه ذرت دامي به ميزان 152ميليون و 900هزار دلار، برنج به ارزش 144ميليون و 800هزار دلار و كنجاله سويا هم به ارزش 134ميليون و 100هزار دلار وارد كشور شد كه واردات اين كالاها به لحاظ ارزش نيز به ترتيب 50درصد، 89درصد و 126درصد در مقايسه با آبان‌ماه سال گذشته رشد داشته است.

سهم اين كالاها از كل واردات كشورمان در آبان‌ماه بيش از ساير كالاها بود و سه رديف اول واردات كشورمان را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 2192680

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