مرکبات مازندران خرید تضمینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی ظهر سه شنبه در حاشهی جلسه تنظیم بازار استان افزود: برای حمایت از باغداران استان، پرتغال درجه یک و دو 50 تومان بیشتر از نرخ بازار از باغداران خریداری می شود.

وی اظهار داشت: باغداران می توانند برای ذخیره سازی شب عید و فروش روزانه در میادین میوه و تره بار ساری و قائمشهر با نمایندگان اتحادیه قرارداد بندند.

وی اظهار داشت: مازندران با تولید یک میلوین و 800 هزار تن مرکبات رتبه اول کشور را داراست.

استاندار مازندران نیز گفت: خريد محصولات توسط اتحاديه باغداران، از سطح ميادين و از باغداران به صورت مستقيم انجام خواهد شد.

ربیع فلاخ افزود: باغداران استان مي توانند در امر ذخيره سازي مركبات نيز مشاركت نموده و نقش مهم خود را ايفا نمايند.

فلاح بر صادرات محصولات مركبات استان تاكيد كرد و ادامه داد: به منظور تثبيت قيمت و ذخيره سازي شب عيد، اعتبار مورد نياز جهت خريد و ذخيره سازي مركبات از سوي بانكهاي عامل و صندوق حمايت از بخش كشاورزي تامين شده است.

استاندار مازندران با بيان اينكه 160 هزار خانوار مازندراني نقش مستقيم در توليد مركبات دارند، تصريح كرد: بايد قيمت ها را به نفع توليدكننده تنظيم كنيم تا بخشي از زحمات طاقت فرساي باغداران استان جبران شود.