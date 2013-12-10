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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

مرکبات مازندران خرید تضمینی می شود

مرکبات مازندران خرید تضمینی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران از آغاز خرید تضمینی پرتغال از باغداران در میدانهای میوه تره بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی ظهر سه شنبه در حاشهی جلسه تنظیم بازار استان افزود: برای حمایت از باغداران استان، پرتغال درجه یک و دو 50 تومان بیشتر از نرخ بازار از باغداران خریداری می شود.

وی اظهار داشت: باغداران می توانند برای ذخیره سازی شب عید و فروش روزانه در میادین میوه و تره بار ساری و قائمشهر با نمایندگان اتحادیه قرارداد بندند.

وی اظهار داشت: مازندران با تولید یک میلوین و 800 هزار تن مرکبات رتبه اول کشور را داراست.

استاندار مازندران نیز گفت: خريد محصولات توسط اتحاديه باغداران، از سطح ميادين و از باغداران به صورت مستقيم انجام خواهد شد.

ربیع فلاخ افزود: باغداران استان مي توانند در امر ذخيره سازي مركبات نيز مشاركت نموده و نقش مهم خود را ايفا نمايند.

فلاح بر صادرات محصولات مركبات استان تاكيد كرد و ادامه داد: به منظور تثبيت قيمت و ذخيره سازي شب عيد، اعتبار مورد نياز جهت خريد و ذخيره سازي مركبات از سوي بانكهاي عامل و صندوق حمايت از بخش كشاورزي تامين شده است.

استاندار مازندران با بيان اينكه 160 هزار خانوار مازندراني نقش مستقيم در توليد مركبات دارند، تصريح كرد: بايد قيمت ها را به نفع توليدكننده تنظيم كنيم تا بخشي از زحمات طاقت فرساي باغداران استان جبران شود.

 

کد مطلب 2192812

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