به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عباسي ظهر سه شنبه در كارگاه آموزش امداد و كمك‌هاي اوليه افزود: علائم برق‌گرفتگى مى‌تواند بسيار عميق و شامل سوختگى مختصر تا شديد در پوست و ساير بافت‌هاى بدن و احشاء باشد.

وی مورمورشدن بدن، نامنظمى يا ايست ضربان قلب، ايست تنفس، کاهش سطح هوشياري، تشنج، نارسائى کليوي، شکستگى و دررفتگى استخوان‌ها و مفاصل را از جمله علائم برق گرفتگی عنوان کرد.

عباسی تصریح کرد: در هنگام وقع برق گرفتگی ابتدا بايد منبع برق را قطع و برق را از کنتور قطع كنيم و يا به ‌کمک يک شيء پلاستيکى يا يک تکه چوب خشک، تماس مصدوم را با منبع برق ار بين ببريم.

وی اظهار داشت: فرد امدادگر بايد مراقب باشد كه خود دچار برق‌گرفتگي نشود و هر سيم بدون پوشش را در محل حادثه بايد داراى برق فرض کرد حتى اگر سيم آنتن يا تلفن باشد.

عباسي با اشاره به نخستين اقدامات امدادي براي مصدومان دچار برق‌گرفتگي، گفت: ابتدا لازم است هرگونه شعله‌ در لباس مصدوم را خاموش کرده، لباس‌هاى سوخته و نيمه‌سوخته را از بدن خارج و چنانچه ضربان قلب مصدوم متوقف شده باشد، فوراً عمليات احياء را شروع کرد.

مسئول آموزش بيمارستان امام خميني(ره) شهر دهدشت افزود: ناحيه سوخته بدن بايد با گاز استريل و يا يک تکه پارچه تميز پوشانده شده و هرگونه شکستگى اندام‌ها آتل‌بندى شود.

عباسی بیان داشت: فرد مصدوم باید پس از کمک‌هاى اوليه حتماً به بيمارستان انتقال يابد، زيرا برق‌گرفتگى مى‌تواند عوارض تأخيرى خطرناکى به همراه داشته باشد.

رئيس مركز بهداشت شهرستان كهگيلويه نيز در این کارگاه گفت: هدف از برگزاري این کارگاه، توجه كاركنان اداره برق به مقوله "خودمراقبتی" و رعایت نکات ایمنی، در کنار تسلط به اصول امداد و نجات بوده است.

محمدهاشم طاعتي افزود: در هنگام مواجهه با سوانح، اجرای عملیات امداد و نجات با کمترین خطر ريسك و حداقل آسيب‌هاي احتمالي، مهم‌ترين نكته در کاهش حوادث است.