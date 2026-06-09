به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد میرهادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۰ نفر از فوتیهای ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان بر اثر برقگرفتگی جان خود را از دست دادند.
وی افزود: از مجموع جانباختگان ناشی از برقگرفتگی در سال گذشته، ۲۹ نفر مرد و یک نفر زن بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان با اشاره به آمار سال قبل، تصریح کرد: در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۵ فوتی ناشی از برقگرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده بود که تمامی این افراد مرد بودند.
میرهادی ادامه داد: بررسی آمارها نشان میدهد تعداد فوتیهای ناشی از برقگرفتگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش پنج موردی مواجه شده است.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با تجهیزات و تأسیسات برقی، خواستار توجه بیشتر شهروندان، کارفرمایان و فعالان بخشهای صنعتی و ساختمانی به اصول ایمنی شد و خاطرنشان کرد: رعایت استانداردهای ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب میتواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث برقگرفتگی و کاهش تلفات ناشی از آن داشته باشد.
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