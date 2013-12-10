اگر از هر دقیقه عمرتان استفاده نکنید، به جایی نخواهید رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت یکصدمین سال تولد استاد دکتر منوچهر ستوده پژوهشگر در حوزه جغرافیای تاریخی بعد از ظهر امروز 19 آذر با حضور استادان برجسته تاریخ و فرهنگ ایران از جمله محمدابراهیم باستانی پاریزی، محمدعلی اسلامی ندوشن، مظاهر مصفا و شیرین بیانی و همچنین جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد.

منوچهر ستوده که در بخش های پایانی این برنامه به جمع دانشجویانی که مراسم نکوداشت یکصدمین سال تولد او را تدارک دیده بودند، آمد، در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از زحمات آنها گفت: من فقط دو کلمه می خواهم درباره عمر و گذشت آن با شما سخن بگویم سعدی بزرگ می فرماید صاحبا عمر عزیز است که غنیمت دانش/ گوی خیلی که توانی ببر از میدانش. او می خواهد توجه ما را به عمر جلب کند ما باید جوابگوی این ساعاتی که خداوند در اختیارمان گذاشته است، باشیم و بتوانیم از این دقایق استفاده کنیم.

این ایران شناس پیشکسوت خطاب به دانشجویان تاکید کرد: تمام این دقایق و ساعات را باید صرف کارهای مثبت و مفید کرد و اگر بخواهید عمر را تلف کنید، هیچ وقت به جایی نخواهید رسید.

ستوده افزود: این عمر و این ساعات و دقایق و سال هایی که در اختیار ما است، سرمایه بزرگی است که خداوند آن را به ما لطف کرده است. شما می توانید این ساعات را با عیش و نوش و عشرت بگذرانید و یا گوشه خانه یتان بنشینید و «احسن و تقاسیم» مقدسی را بخوانید البته این دو کار هیچ شباهتی بهم ندارد.

نویسنده از آستارا تا آستارباد ادامه داد: تا جایی که از عهده ما برمی آید باید از این دقایق و ساعات حفظ و حراست کنیم و بی خود آن را به مسلخ نرسانیم. اگر توانستیم این کار را بکنیم، بجایی می رسیم اگر نتوانستیم به هیچ جا نمی رسیم.

در این برنامه ضمن نمایش فیلم مستندی درباره این ایران شناس پیشکسوت و همچنین اجرای تک نوازی تار و ویولن توسط دو تن از دانشجویان هنرمند دانشگاه تهران، لوح‌های تقدیر و هدایایی از مراکز علمی و دانشگاهی و نیز چهره های آکادمیک به استاد منوچهر ستوده اهدا شد.