استقلال میزبان ملوان شد، تراکتورسازی میهمان نفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، مراسم قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 14 امروز چهارشنبه در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، آلبرت گریگوریان دبیر کمیته مسابقات، حجت‌الله بهمنی، مسئول تجهیز و امکانات ورزشگاه‌ها و نمایندگان استقلال، ملوان، مس کرمان، نفت امیدیه، نفت مسجد سلیمان و تراکتورسازی تبریز برگزار شد، تیم‌های میزبان این مرحله از رقابتها به شکل زیر مشخص شدند:

یکشنبه - 08/10/92

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی

* نفت امیدیه - مس کرمان

* نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی تبریز