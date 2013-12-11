پتروشیمی بزرگترین و مردمی ترین پروژه گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله وفایی عصر چهارشنبه در گرگان افزود: پتروشیمی می تواند محرک و رونق بخش اقتصاد استان باشد و موجب ایجاد اشتغال پایدار , توسعه حمل و نقل تولید ثروت و ارزش افزوده دراستان می شود.

به گفته وی, پتروشیمی گلستان به علت سهامدار بودن بیش از 90 هزار نفر مردمی ترین پروژه استان است که با بهره برداری از آن علاوه بر سهامداران همه مردم استان منتفع خواهند شد.

وی با بیان اینکه همه اقدامات زیربنایی برای اجرای فاز نصب تجهیزات و ماشین آلات در سایت پتروشیمی گلستان فراهم شده, یادآور شد: تمامی مجوزهای لازم اعم از صنعتی, زیست محیطی, تامین آب و برق و به ویژه گاز صادر شده است و از این جهت نگرانی وجود ندارد.

وفایی با تقدیر از تلاشهای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی گلستان, خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته شاهد تلاش بی وقفه و دلسوزانه مسئولان پتروشیمی گلستان بودم که برغم مشکلات موجود سعی کردند کار در این مجتمع را تعطیل نکنند.

رییس سازمان صنعت , معدن و تجارت گلستان افزود: همه زیرساختها و تاسیسات و زیربنایی لازم در سالهای گذشته در سایت پتروشیمی گلستان اجرا شده که این مساله مدیون تلاش مسئولان پتروشیمی است.

وی تصویب وام ارزی این پروژه مهم و مردمی را خبر خوشی برای مردم گلستان دانست و افزود: نمایندگان محترم مجلس و مسئولان اجرایی باید پیگیر پرداخت سریع این وام باشند تا علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی نگرانی های مردم بر طرف شود.

وفایی مشکلات اقتصادی و تحریم صنعت پتروشیمی را از مهمترین علل تاخیر در راه اندازی این مجتمع عنوان کرد و افزود: با تصویب وام ارزی که اصلی ترین گام در شتاب این مجتمع بوده بسیار امیدواریم با حمایت مسئولان مشکلات موجود برطرف و شاهد بهره برداری پتروشیمی در سه سال آینده باشیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از آمادگی کامل این سازمان برای همراهی و کمک به این پروژه خبر داد و افزود: با بهره برداری از پتروشیمی گلستان صنایع پسین و پیشین وابسته زیادی در استان شکل خواهد گرفت که تاثیرات مهمی بر اقتصاد استان خواهد داشت.