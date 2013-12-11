برگزاري مسابقه پل ماكاروني باحضور 90 تيم در دانشگاه آزاد ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ساوه عصر روز چهارشنبه در مراسم برگزاري آغازين اين مسابقات نبوغ ايراني را در جهان بي نظير توصيف كرد و اظهار داشت: جهان پيشرفته كنوني به نبوغ سرشار و درخشان جوانان ايراني اذعان دارد.

مهدي پرويز با اشاره به جايگاه والاي ايران در توليد علم گفت: امروزه در اغلب جشنواره ها و مسابقات علمي بين المللي ، ايران حائز رتبه هاي برتر مي شود و اين درحالي است كه كشور ما در زير بار فشار تحريم ها به اين توفيقات دست پيدا مي كند .

مهدي پرويز افزود : ترديدي نيست كه آينده اين مملكت و بلكه بخش قابل توجهي از پيشرفت دنيا به دست جوانان و دانشجويان ايراني رقم خواهد خورد و اينكه دشمنان ما تصور مي كنند با تحريم و ايجاد محدوديت مي توانند در روند شتابان علم در ايران اسلامي خلل يا توقفي ايجاد كنند خيالي خام و خوابي تعبير نشدني است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، ‌دانشجويان را افرادي خلاق، پرسشگر، پويا و عاشق كسب علم و معرفت و موتور پيشرفت و توسعه پايدار كشور عنوان كرد و افزود : نقش دانشجويان در پيروزي، تثبيت، شكوفايي و پيشرفت نظام اسلامي ايران نقشي مهم و غير قابل انكار است .

وي گفت: برگزاري مسابقاتي مانند پل ماكاروني صبر ، استقامت ، خلاقيت ، پشتكار و اعتماد به نفس را در دانشجويان بيشتر مي كند و باعث خواهد شد تا روحيه مشاركت پذيري و مشورت در آنان تقويت شود.

دبير برگزاري مسابقات پل ماكاروني در دانشگاه آزاد اسلامي ساوه نيز در گفتگو با خبرنگار مهر ، برگزاري اين مسابقه همزمان با هفته پ‍ژوهش را در راستاي تقويت بعد پژوهش محوري در دانشگاه آزاد اسلامي دانست و افزود : در اين مسابقات دانشجويان آخرين داشته ها و دستاوردهاي خود در حوزه مقاومت مصالح ،‌استاتيك و آزمايش مقاومت سازه ها را به نمايش مي گذارند.

محمد رضا كاري اظهار داشت : اين مسابقات در قالب 90 تيم و با حضور بيش از 250 دانشجوي در رشته هاي تخصصي عمران ،‌مكانيك، برق ، كامپيوتر ، حسابداري، تربيت بدني و ... در حال برگزاري است .

وي افزود : پس از اعلام نتايج از سوي هيئت داوري به تيم هاي اول تا پنجم جوايزي اهدا خواهد شد .

