جشنواره یاقوت های سرخ برگزیدگان خود را شناخت/ ماندگاری فرهنگ از طریق هنر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: هنر ابزاری قدرتمند برای انتقال ارزش های انسانی است و می تواند در فرهنگ سازی موثر باشد.

مصطفی مشایخی با تاکید بر نقش نجات بخش هنر در پیشگیری از بسیاری نابودی های اخلاقی افزود: کار هنرمند همانند ناجیان غریق است که انسان ها را از ورطه نابودی نجات می دهد.

وی با بیان اینکه کار هنرمند تاثیرگذاری بر جسم و روح افراد است ادامه داد: فرهنگ سازی از طریق هنر می تواند علاوه بر تاثیرگذاری عمیق در جامعه، روح مخاطب را نیز به تامل وا داشته و این مقوله یکی از ارکان اصلی موفقیت هنر در انتقال فرهنگ است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه نیز در این مراسم گفت: هنر بهترین زبان برای انتقال ارزش های والای دینی و اسلامی به اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان است.

تاثیرگذاری هنر در قلب و جان مردم

احمد آزاد با اشاره به تاثیرگذاری هنر در قلب و جان مردم افزود: هم اکنون بیان فرهنگ از طریق هنر بهتر و ماندگارتر است زیرا این مهم گویاترین زبان دنیا است.

دبیر جشنواره یاقوت های سرخ نیز در ادامه گزارشی از برگزاری جشنواره ارائه داد.

حسین محمودی فر گفت: بیش از 33 متن نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 20 نمایش به مرحله بازبینی رسید و پس از داوری توسط مهدی ذره، مهدی محمدی و افشین عبداللهی، هشت گروه نمایشی به جشنواره راه یافتند.

وی ادامه داد: در چهار روز برگزاری جشنواره پنج نمایش از اراک، دو نمایش از ساوه و یک نمایش از تفرش به روی صحنه رفته اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ساوه افزود: ثبت جوانمردی ها، ایثار و شهادت شهیدان در حقیقت تلاش برای ماندگاری هنر ناب انسانی است.

وی اظهار کرد: انتقال ارزش های دفاع مقدس با زبان هنر، نسل های جامعه اسلامی را در مقابل هجمه های دشمنان مصونیت می بخشد.

نمایش های " ماه هفتم"، "واپسین رقص با باد"، " تو از جنگ چه می دانی؟"، "تالان" و " روایتی از یک تکرار بی پایان" از اراک، " آزادی تا ایفل" و " دستی بر دهان کوسه" از ساوه و " وقتی که باد می نویسد" از تفرش هشت نمایش رقابت کننده در این جشنواره بودند که با داوری قاسم زارع، اردشیر صالح پور و جمشید جهانزاده برگزیدگان خود در بخش های مختلف را به شرح زیر شناختند.

در بخش کارگردانی مقام اول به "علیرضا جنتی راد" برای نمایش " آزادی تا ایفل" از ساوه رسید و مقام دوم این بخش را "امیر زاوش " برای نمایش "ماه هفتم" از اراک کسب کرد. در این بخش هیئت داوران برای رتبه سوم هیچ انتخابی نداشت.

در بخش نمایشنامه نویسی هیئت داوران هیچ متنی را حائز رتبه اول ندانست و رتبه دوم به " علیرضا جنتی راد" برای " آزادی تا ایفل" از ساوه و رتبه سوم مشترکا به " امیر زاوش" برای " ماه هفتم" و " مریم فتحی" برای " تو از جنگ چه می دانی؟" هر دو از اراک رسید.

بخش بازیگری زن، در این بخش نیز هیئت داوران انتخابی برای مقام اول نداشت و مقام دوم مشترکا به "سمیه بختیاری" برای نمایش ماه هفتم و " خاطره مسلمی" برای نمایش " واپسین رقص با باد" رسید.

همچنین مقام سوم این بخش به طور مشترک به " مهسا نظری " برای " ماه هفتم" ، "مهسا افتحی" برای " وقتی که باد می نویسد"، " مریم باقری" برای " تو از جنگ چه می دانی؟" و " مرضیه مقیمی" برای " دستی بر دهان کوسه" رسید.

در بخش بازیگری مرد ، رتبه اول به طور مشترک به "سعید کمانی" برای نمایش " ماه هفتم" و " مهدی ملکی" برای " آزادی تا ایفل" رسید. مقام دوم این بخش را نیز به طور مشترک "سعید حران اف" برای "واپسین رقص با باد" و روح الله یعقوبی" برای " آزادی تا ایفل" بدست آوردند.

همچنین مقام سوم این بخش را نیز " هاشم شاه علی" برای " وقتی که باد می نویسد"، اصغر تنهایی" برای " دستی بر دهان کوسه" و " علی اصغر غمخوار" برای " دستی بر دهان کوسه" به طور مشترک کسب کردند.

در بخش موسیقی نیز " امید دانش ور" برای " آزادی تا ایفل" برگزیده شناخته شد.

دومین جشنواره استانی یاقوت های سرخ از پنجم تا نهم آذر در ساوه برگزار شد.