بسيج نماد مشاركت مردم در امور مهم و اساسي نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد حسين تقوی در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه ساوه افزود: حضرت امام خميني (ره) با دورانديشي و آينده نگري خود فرمان تشكيل بسيج مستضعفين را صادر كردند و اين يادگار ارزشمند امام ، مايه عزت و آبروي نظام اسلامي شده است .

حجت الاسلام تقوي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان مبني بر حمايت قطعي رهبري از دولت خاطر نشان ساخت : مقام معظم رهبري در عين حمايت محكم خود از دولت خصوصا تيم مذاكره كننده هسته اي ، بر پافشاري و اصرار دولت و مجموعه نظام بر حقوق ملت در جريان مذاكرات هسته اي تاكيد دارند.

وي با تشريح واژه استكبار از ديدگاه قرآن كريم افزود : بنا به فرمايش مقام معظم رهبري ، رها كردن مواضع و عقب‌نشينىِ در مواجهه‌ى با دشمن، از جمله‌ى چيزهايى است كه قرآن تأكيد مي كند كه نبايد انجام بگيرد.

تقبيح برداشت هاي نادرست از تعبير نرمش قهرمانانه رهبری

وي با تاكيد بر ايستادگي در مقابله با مستكبران و دشمنان از ديگاه رهبري تصريح كرد : در تمامي عرصه هايي كه دشمن سعي در هجمه و حمله دارد به خصوص در عرصه نظامي بايد در مقابل دشمن ايستاد و يك گام به عقب برنداشت .

حجت الاسلام تقوي با تقبيح برداشت هاي نادرست برخي رسانه ها خصوصا رسانه هاي بيگانه از تعبير نرمش قهرمانانه رهبري افزود: نرمش قهرمانانه به معناى مانور هنرمندانه براى دست يافتن به مقصود است.

امام جمعه ساوه مشي نظام اسلامي در ارتباط با دنيا را مشي برادري و دوستي دانست و اظهار داشت: ما تنها با سياست هاي ظالمانه و مستكبرانه مخالفت داريم چراكه مقابله با استكبار از آموزه هاي ديني و تصريح شده در قرآن مجيد است.

وي با اشاره به شيطنت هاي رژيم صهيونيستي در ايجاد اختلال در روند مذاكرات ايران با 1+5 گفت: همانگونه كه رهبري عظيم الشان انقلاب اسلامي فرمودند ر‍ژيم جعلي اسرائيل سگ نحس و نجس استكبار در منطقه است.

خطيب نماز جمعه ساوه همچنين در خطبه اول نماز بر ضرورت تحكيم اخلاق اسلامي در خانواده از ديدگاه اسلامي و آيات و روايات تاكيد كرد.

