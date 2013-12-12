به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: سپاهانی‌ها در این بازی مرا شرمنده کردند زیرا به ورزشگاه آمده و مرا تشویق کردند و به نظرم سپاهان تیم خودم است و هرجا صحبت از فوتبال باشد، همیشه ذکر خیر تیم سپاهان نیز هست زیرا و من فوتبالم را مدیون آنها هستم و باید تشکر کنم.

وی پیرامون شرایط بازی افزود: ما در نیمه دوم خوب دفاع کردیم و از بازیکنان متشکرم که در نیمه نخست فوتبال زیبایی به نمایش گذاشتند و نیمه دوم خوب دفاع کردند.

سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز در مورد بحث خداحافظی‌اش از فوتبال بیان داشت: باشگاه زحمت کشیده بود و صحبت‌هایی برای خداحافظی انجام داده بود و امیدوارم که در آخر فصل بتوانیم این کار را انجام دهیم.

خطیبی در مورد اینکه آیا بازی خداحافظی او با سپاهان رخ می‌دهد یا خیر، گفت: من امیدوارم که سپاهانی‌ها هم در این بازی باشند تا خاطرات من نیز زنده شود زیرا من این تیم را دوست داشته و دوست دارم روزی به عنوان سرمربی به آن باز گردم.