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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱

رسول خطیبی:

سپاهانی‌ها مرا شرمنده کردند/ دوست دارم به سپاهان بازگردم

سپاهانی‌ها مرا شرمنده کردند/ دوست دارم به سپاهان بازگردم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال گسترش‌فولاد تبریز گفت: سپاهانی‌ها با تشویق‌های خود در بازی امروز مرا شرمنده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: سپاهانی‌ها در این بازی مرا شرمنده کردند زیرا به ورزشگاه آمده و مرا تشویق کردند و به نظرم سپاهان تیم خودم است و هرجا صحبت از فوتبال باشد، همیشه ذکر خیر تیم سپاهان نیز هست زیرا و من فوتبالم را مدیون آنها هستم و باید تشکر کنم.

وی پیرامون شرایط بازی افزود: ما در نیمه دوم خوب دفاع کردیم و از بازیکنان متشکرم که در نیمه نخست فوتبال زیبایی به نمایش گذاشتند و نیمه دوم خوب دفاع کردند.

سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز در مورد بحث خداحافظی‌اش از فوتبال بیان داشت: باشگاه زحمت کشیده بود و صحبت‌هایی برای خداحافظی انجام داده بود و امیدوارم که در آخر فصل بتوانیم این کار را انجام دهیم.

خطیبی در مورد اینکه آیا بازی خداحافظی او با سپاهان رخ می‌دهد یا خیر، گفت: من امیدوارم که سپاهانی‌ها هم در این بازی باشند تا خاطرات من نیز زنده شود زیرا من این تیم را دوست داشته و دوست دارم روزی به عنوان سرمربی به آن باز گردم.

کد مطلب 2194377

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