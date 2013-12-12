به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شوتی که توسط او زده شد اما وارد دروازه گسترش‌فولاد تبریز نشد، اظهار کرد: من همیشه تلاشم را برای گلزنی می‌کنم اما بسته به شرایط تیم، ممکن است توپ‌ها گل شود و یا نشود.

وی با بیان اینکه در هر بازی برای گلزنی تلاش می‌کنم، افزود: اگرچه پست من هافبک دفاعی است اما سرمربی تیم همواره از من می‌خواهد که به حمله نیز اضافه شوم و برای تیم گل بزنم که متاسفانه در بازی امروز این اتفاق نیافتاد.

هافبک تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا سپاهان در خط حمله با مشکلاتی مواجه است، بیان داشت: به هر حال همه بازیکنان تیم تلاش خود را برای گلزنی می‌کنند اما متاسفانه به این هدف خود نمی‌رسند و اگر یکی از موقعیت‌های ما در بازی امروز به گل تبدیل می‌شد، اینگونه در مورد تیم ما صحبت نمی‌شد.

وی در ادامه افزود: باشگاه به دنبال جذب چند بازیکن خارجی بوده و مطمئن هستم که با حضور این بازیکنان در تیم ما، شرایط ما بهتر شده و مشکلات گلزنی تیم نیز برطرف می‌شود.

ابراهیمی پیرامون شانس قهرمانی تیمش گفت: باید قبول کنیم که شرایط ما دشوار شده اما ما در هر مسابقه تلاش می‌کنیم که به پیروزی رسیده و امتیازات را کسب کنیم.