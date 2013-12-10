گروه استقلال آسان نیست/ مشکل ما شرایط تیم ملی است نه حریفان!

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حریفان تیم استقلال در لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: به نظرم الریان قطر، الشباب عربستان و الجزیره امارات تیم‌های قدرتمندی هستند. آنها به طور معمول چند بازیکن گرانقیمت خارجی می‌خرند و با این بازیکنان تلاش می‌کنند که به مراحل بعدی راه یابند. البته ما از شرایط فعلی این تیم‌ها خبر نداریم و باید فیلم بازی‎‌های آنها را ببینیم و به بررسی وضعیت حریفان خودمان بپردازیم.

وی افزود: بازیکنان استقلال از تجربیات بالایی برخوردار هستند. آنها در تیم ملی و لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده‌اند و از تجربه لازم برخوردار هستند. این را هم بگویم که استقلال در هر صورت استقلال است و این حریفان به طور حتم از نام استقلال می‌ترسند.

آنالیزور استقلال با اشاره به همگروهی با الریان در فصل گذشته عنوان کرد: ما با این تیم همگروه بودیم ولی باید ببینیم که این تیم در حال حاضر چه تغییراتی را در ترکیب خود اعمال کرده و چند بازیکن خارجی در ترکیب دارد. الشباب نیز همواره جزو تیم‌های خوب عربستان بوده است و الجزیره هم با اتکا به یاران گرانقیمت خارجی که هر فصل خریداری می‌کند به دنبال موفقیت است.

بیانی عمده مشکل استقلال را برنامه‌های تیم ملی بیان کرد و گفت: هم چیز به شرایط تیم ملی بستگی دارد. روز گذشته تاج عنوان کرد که لیگ باید زودتر خاتمه یابد که این باعث می‌شود بازیها فشرده‌تر بشوند. اگر تیم ملی به ما لطمه نزند مشکل نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته مشکلات زیادی داشتیم. بازیکنان مصدوم بودند، باشگاه مشکلات مالی زیادی داشت و مصدومان زیادی داشتیم از طرفی برنامه‌های لیگ هم بسیار فشرده بودند ولی امسال وضع بدتر شده است چرا که تیم ملی هم برنامه دارد و کی‌روش گفته است که بازیکنان ملی پوش را به باشگاه‌ها نخواهد داد. از طرفی به خاطر جام جهانی بازیکنان مراقب ساق‌های خود هستند. این مسایل کار استقلال را کاملا سخت‌تر می‌کند.

بیانی در خصوص اینکه شانس موفقیت استقلال در این فصل تا چه اندازه خواهد بود، گفت: اگر با کی‌روش و تیم ملی مشکلی پیش نیاید ما موفق خواهیم بود. سال گذشته ما اگر آن سفر کذایی به شرق آسیا را نداشتیم و بازیکنان مصدوم و محروم نمی‌شدند، می‌توانستیم فینالیست شویم. امسال تیم شایسته حضور در فینال است.

تیم استقلال تهران در گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الریان قطر، الشباب عربستان و الجزیره امارات همگروه شده است.