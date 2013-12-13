"وین رونی" در صدر فهرست ثروتمندترین بازیکنان انگلیس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی ستاره 28 ساله منچستریونایتد که هفته ای 250 هزار پوند دستمزد دریافت می کند در حالی در صدر فهرست ثروتمندترین بازیکنان فوتبال انگلیس قرار دارد که فاصله ای 8 میلیون پوندی با هم تیمی اش ریو فردیناند نفر دوم این فهرست دارد.
فردیناند که این هفته کتاب خود را منتشر کرده با 37 میلیون پوند سرمایه در رده دوم این فهرست که توسط Wealth-X تهیه شده قرار دارد. فرانک لمپارد با 31 میلیون پوند در رده سوم قرار دارد و جان تری هم تیمی اش در چلسی در رده چهارم قرار گرفته است.
استیون جرارد کاپیتان تیم ملی انگلیس با 29 میلیون در رده پنجم قرار دارد و جو کول در عین ناباوری با 22 میلیون پوند سرمایه در رده ششم ایستاده است. اشلی کول مدافع چپ چلسی نیز با 20 میلیون پوند سرمایه در رده هفتم قرار دارد.
منچستریونایتد دو نماینده دیگر در بین 10 بازیکن ثروتمند انگلیس دارد که طی آن مایکل کریک با 16 میلیون پوند در رده هشتم و اشلی یانگ در رده نهم قرار دارد. جیمز میلنر تنها بازیکن منچسترسیتی در این فهرست 10 نفره است که با 13 میلیون پوند در رده نهم قرار گرفته است.
فهرست 10 فوتبالیست ثروتمند انگلیس:
1- وین رونی (منچستریونایتد): 45 میلیون پوند
2- ریو فردیناند (منچستریونایتد): 37 میلیون پوند
3- فرانک لمپارد (چلسی): 31 میلیون پوند
4- جان تری (چلسی) و استیون جرارد (لیورپول): هر دو 29 میلیون پوند
6- جو کول (وستهام): 22 میلیون پوند
7- اشلی کول (چلسی): 20 میلیون پوند
8- مایکل کریک (منچستریونایتد): 16 میلیون پوند
9- اشلی یانگ (منچستریونایتد) و جیمز میلنر (منچسترسیتی): هر دو 13 میلیون پوند
نظر شما