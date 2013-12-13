تجمع بزرگ مردم خرمشهر بعد از نماز جمعه/ قطعنامه 8 ماده ای قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه جمعیت انبوه شرکت کننده در نماز جمعه در خرمشهر به اندازه ای بود که برخی از نمازگزاران در بیرون مسجد جامع و در خیابان نماز خواندند.



تشکلهای مردمی و مذهبی در شهر با برگزاری تجمعی در کنار محوطه مسجد جامع بعد از نماز جمعه شروع به سردادن شعارهای حمایتی از حجت الاسلام و المسلمین سید نبی موسوی امام جمعه خرمشهر کردند و خواستار انصراف وی از تصمیم استعفای خود شدند.



«امام جمعه ما حمایتت می کنیم»، «سید و سالار ما حمایتت می کنیم»، «مرگ بر منافق» و «مسئول بی کفایت معزول باید گردد» از شعارهای امروز مردم خرمشهر بود.



در حاشیه خطبه دوم نماز جمعه خرمشهر که به امامت حجت الاسلام محمد جواد عادل پور امام جمعه موقت خرمشهر برگزار شد نیز به مسئله استعفای سید نبی موسوی اشاره شد.



عادل پور گفت: حجت الاسلام موسوی در این سه سال که در خرمشهر بودند توانست با اخلاق و تواضع خود محبت مردم را به خود جلب کند.



وی افزود: هنوز استعفای وی تائید نشده است و ما از مسئولان و بزرگان شهر تقاضا داریم که با آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان صحبتی داشته باشند تا مانع استعفای وی شود.



در پایان این راهپیمایی، قطعنامه ای در حمایت از امام جمعه قرائت شد، در این قطعنامه آمده است: مطالبات امام جمعه خرمشهر انعکاس خواسته بر حق مردم این شهر بوده و مورد حمایت و تایید ما می باشد. به رغم گذشت دها سال از آغاز بازسازی این شهر، متاسفانه کماکان خرابی های عمرانی و فرهنگی به جا مانده از جنگ تحمیلی موجب رنجش ساکنان این شهر بوده و از مسئولین چاره جویی جدی را مطالبه می کنیم. از مسئولین شهری، استانی و کشوری در جهت استفاده از شریانهای حیاتی خرمشهر از جمله مرز شلمچه، کشاورزی و بندر برای احیای دوباره این شهر درایت و حمایت لازم را خواستاریم. اشتغال و توجه به مشکلات جوانان بومی شهرستان از خواسته های برحق امام جمعه محترم بود که مورد تاکید قاطع ما می باشد.



در بخشی از این قطعنامه عنوان شده است: در برخی بخش ها بی دارایتی و عدم نظارت کافی از سوی مسئولین اجرایی و نظارتی منطقه، خرمشهر را به کارگاه اشتغال افراد غیر بومی و غیر متخصص تبدیل کرده که موجبات نارضایتی مردم را به همراه داشته است. ما ضمن قدردانی از کلیه تلاش های مخلصانه و مجدانه حجت الاسلام والمسلمین سید نبی موسوی که در راه انعکاس و پیگیری حل مشکلات مردم این شهر داشته اند از دفتر سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و استان درخواست داریم ضمن حمایت همیشگی ایشان را از استعفا منصرف کند.



در ادامه این قطعنامه تصریح شده است: کلیه اقشار خرمشهر، ضمن تقویت فعالیت های فرهنگی که با محوریت امام جمعه بزرگوار در حال برگزاری بوده و خواهد بود با امام جمعه دلسوز خود عهد و پیمان می بندیم با توان بیشتر برای پیشبرد این فعالیت در کنار ایشان در عرصه حضور خواهیم داشت. جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسوی امام جمعه خرمشهر، ما قدردان تمام زحمات مخلصانه و شبانه روزی شما هستیم و برای بازگشت حیات دوباره این شهر و بازگشت شما و اقامه نماز دشمن شکن جمعه روزشماری می کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این تجمع قرار شد فردا بخشی از بزرگان شهر و مسئولین و مردم خرمشهر به اهواز رفته تا با آیت الله موسوی جزایری دیداری داشته باشند تا امام جمعه خرمشهر را از تصمیم خود منصرف کند.