خرمشهر با کمبود بیش از ۱۱۰ کلاس و ۳ هزار بازمانده از تحصیل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع با اشاره به رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: آن حضرت چراغ هدایت برای همه انسان‌ها است و بانوان باید ایشان و همچنین حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را الگوی زندگی خود قرار دهند.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت موجود کشور مرهون مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای فراجا است و باید قدردان این تلاش‌ها بود.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات روستاها اشاره کرد و افزود: توجه به روستاها به معنای سرمایه‌گذاری در آن‌ها است و نباید این مناطق مورد غفلت قرار گیرند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عادل‌پور همچنین با اشاره به نزدیک شدن سالروز عملیات طوفان‌الاقصی تصریح کرد: امروز افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی است و طرح ترامپ برای غزه چیزی جز فریبی برای نجات نتانیاهو و آواره کردن مردم فلسطین نیست.

وی ادامه داد: بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف به معیشت مردم است؛ بنابراین هوشیاری همگان ضروری است. دولت نیز باید ستاد راهبردی معیشت را در شهرستان‌ها امتداد دهد تا با گران‌فروشی و احتکار برخورد شود و مردم نتایج آن را لمس کنند.

امام جمعه خرمشهر در خصوص افزایش نرخ ارز گفت: این موضوع دلایل اقتصادی ندارد بلکه ناشی از رفتارهای هیجانی و فعالیت کانال‌های خارجی در فضای مجازی است.

وی در پایان با انتقاد از وضعیت آموزشی شهرستان خاطرنشان کرد: خرمشهر با کمبود بیش از ۱۱۰ کلاس و وجود بیش از سه هزار بازمانده از تحصیل مواجه است. نبود امکانات سرمایشی و نیمکت مشکلات جدی ایجاد کرده، در حالی که شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در منطقه از درآمدهای کلان برخوردار هستند و باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.