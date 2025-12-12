به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد عادلپور ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه مسجد جامع این شهر با تأکید بر بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان، مباحث راهبردی ایشان درباره جنگ نرم و هویتی دشمن را تشریح کرد و گفت: رهبر انقلاب نقشهای جامع برای مقابله با توطئههای دشمن ارائه دادهاند.
وی افزود: دشمن دریافته است که تصرف نظامی این سرزمین ممکن نیست و به همین دلیل درگیری را رسانهای و تبلیغاتی کرده است. ما فراتر از درگیریهای نظامی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانهای با جبههای وسیع قرار داریم.
امامجمعه خرمشهر تأکید کرد: همه، بهویژه نخبگان و جوانان جبهه انقلاب و مقاومت باید بدانند که در وسط جنگ بیامان تبلیغاتی، روانی، شناختی و رسانهای هستیم و باید خود را به علم، اطلاعات، اخبار و تحلیلهای بهروز و ابزار مقابله با جنگ نرم مجهز کنند.
وی با اشاره به تعریف رهبر انقلاب از مقاومت ملی بهعنوان تابآوری در برابر فشارهای سلطهگران، هدف نهایی این فشارها را تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران دانست و افزود: صد سال است که دشمنان این تلاش را دنبال میکنند، اما ملت ایران با هویت اسلامی-ایرانی خود عزت دارد و هیچگاه تسلیم نخواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین عادلپور با اشاره به سند راهبردی امنیت ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۵، آن را نشانهای از افول این کشور دانست و گفت: برای نخستینبار پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا صریحاً اعتراف کرده که دیگر توان سلطهگری گذشته را ندارد. در این سند، غرب آسیا از اولویت اصلی به منطقهای کماهمیتتر تبدیل شده و ایران بهعنوان یکی از خطرناکترین کشورها برای آمریکا معرفی شده است؛ اعترافی ناخواسته به اقتدار جمهوری اسلامی.
امامجمعه خرمشهر در ادامه به نمایش قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این نمایش اقتدار از شمال تا جنوب کشور، بیانگر توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
وی همچنین موفقیت یکی از جوانان خرمشهری در مسابقات بینالمللی پاکستان را مایه افتخار دانست و گفت: این دستاورد قرآنی باعث سربلندی همه مردم خرمشهر است و به ایشان و فعالان قرآنی تبریک میگویم.
حجتالاسلام و المسلمین عادلپور در بخش پایانی خطبهها به مشکلات شهری خرمشهر اشاره کرد و گفت: قطعیهای چندساعته برق و آبگرفتگی در بارندگی اخیر به دلیل خارجشدن چندین ترانس برق از مدار قابلپذیرش نیست و مسئولان باید از قبل آماده میبودند.
وی همچنین به معضل حفاریهای رهاشده در سطح شهر پرداخت و تأکید کرد: این حفاریها علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، خطرات جانی مانند تصادف و واژگونی موتورسیکلت به همراه دارد. فرمانداری باید نظارت جدی داشته باشد؛ چرا در شهرهای دیگر حفاریها بلافاصله ترمیم میشود، اما در خرمشهر اینگونه نیست؟
