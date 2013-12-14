تیراندازی در آمریکا با کشته شدن فرد مهاجم پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در این تیراندازی که در مدرسه ای در شهر سنتنیال در نزدیکی دنور رخ داد یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

به گفته پلیس، فرد تیرانداز که یک نوجوان 18 ساله بود با اسلحه وارد مدرسه شده و سپس به سوی یکی از آموزگاران که وی را می شناخته حرکت کرده است. این آموزگار پس از پی بردن به این موضوع سریعا از مدرسه خارج شده است.

بر همین اساس زمانی که این فرد نوجوان از سوی افراد مسلح متوقف شد شروع به تیراندازی به سوی جمعیت حاضر کرده و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

این حادثه درحالی رخ می دهد که هنوز مردم آمریکا خاطره تیراندازی در کودکستانی در شهر کانکتی کات را که در آن نزدیک به 20 کودک کشته شدند از یاد نبرده اند. پس از رخ دادن این حادثه در سال گذشته میلادی کاخ سفید تلاش زیادی برای محدود کردن استفاده از سلاح گرم انجام داد، اما وجود لابی های قدرتمند اسلحه در آمریکا و ارتباطات گسترده آنها با قانونگذاران موجب شد تا این تلاش های راه به جایی نبرد.

تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده به طوری که سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

این حادثه در حالی در آمریکا رخ می دهد که بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از 500 کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.

در همین رابطه چندی پیش "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد : میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال 2008 تا کنون در مقایسه با سال های 2000 تا 2008 سه برابر شده است.

بر همین اساس فقط در سال جاری میلادی دست کم 16 مورد تیراندازی به سوی مردم در آمریکا ثبت شده است. از سال 2009 تا 2012 میلادی به سوی 404 نفر در آمریکا تیراندازی شده که 207 نفر در نتیجه آن کشته شده اند در حالی که از سال 2000 تا 2008 میلادی به سوی 324 نفر در آمریکا تیراندازی شده بود که 145 نفر از آنها کشته شده بودند.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارت خانه در 10 سال گذشته 50 هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم، و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.