تاکنون حداقل ۳۳ پلیس آمریکا در تیراندازی ها کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، یک گروه آمریکایی با عنوان «حمایت از پلیس»، در گزارشی اعلام کرده که تیراندازی به افسران پلیس در سراسر آمریکا ۱۹ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، ۱۷۸ افسر پلیس در حین انجام وظیفه مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، در حالی که این آمار در سال ۲۰۲۱ برابر ۱۵۰ افسر پلیس بود و این آمار افزایش ۱۸.۶۶ درصدی تلفات نیروهای پلیس را نشان می‌دهد.

گروه حمایت از پلیس تا صبح روز جمعه آمار خود را حداقل ۱۷۸ افسر قربانی در حین انجام وظیفه عنوان کرده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

همچنین براساس آمار تیراندازی‌ها، از ۱۷۸ تیراندازی صورت گرفته به سوی افسران پلیس در سال جاری، ۳۳ نفر از آنها کشته شده اند.

پس از وقوع حوادثی از قبیل تیراندازی در سوپر مارکت در «بوفالو» واقع در نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد و قتل عام در مدرسه‌ای در ایالت تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، فشار بر دولت ایالات متحده برای مقابله با افزایش خشونت‌های مرتبط با اسلحه افزایش یافته است و اخیر نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که از لایحه مصوب مجلس سنا در آمریکا پیرامون سخت گیرانه تر کردن حمل آزادانه سلاح حمایت می‌کند.

این در حالیست که لابی پرقدرت اسلحه ساز در این کشور که از قدرت و نفوذ زیادی میان مقامات آمریکایی برخوردار است؛ اجازه پیاده سازی قوانین مشابه را نداده و با آنها به شدت مقابله کرده است؛ موضوعی که چندین کشته در هر روز در آمریکا برجای گذاشته است. علیرغم مخالفت ظاهری مقامات این کشور نسبت به قوانین فعلی مرتبط با حمل و خرید و فروش سلاح گرم، لابی‌های قدرتمند اسلحه در آمریکا امکان هرگونه اعمال تغییرات در محدود کردن سیاست‌های یادشده را سد کرده اند.